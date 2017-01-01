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Başkan Çelik'ten Müjde, İç Anadolu doğa Sporları Merkezi Kayseri'de İnşaa Ediliyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Sarımsaklı Barajında düzenlenen ve 12 bin kişinin katıldığı etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserililere Doğa Sporları Merkezi Projesini Açıkladı.

Spor A.Ş. tarafından her hafta düzenli olarak yapılan etkinliklerden birisi olan Doğa Yürüyüşleri, bu hafta "Büyük Kayseri Yürüyüşü" adıyla Sarımsaklı Barajında gerçekleştirildi. 12 Bin kişilik rekor bir katılımla başlayan etkinlikte, 5.5 km lik yürüyüş parkurunun tamamlanmasının ardından, bitiş alanında hazırlanan, su topu, voleybol, oryantiring ve foto safari alanlarında katılımcılar eğlenceli vakit geçirdiler.

Yürüyüş ardından yapılan aerobik ve ritim danslarının ardından kürsüye çıkan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sarımsaklı Barajının DSİ ile yapılan protokollerin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi uhdesine geçtiğini belirterek, bu devasa alanın önümüzde ki yıl itibari ile bambaşka bir görünüme kavuşacağını belirtti. Katılımcılara hitap eden Mustafa Çelik, Sarımsaklı Baraj bölgesinin, doğa yürüyüşleri, bisiklet alanları, macera parkurları, oryantiring parkurları, at biniş parkurları ve daha nice aktivite ile bezeneceğini belirterek, alanın doğal yapısı korunup geliştirilerek, hem Kayseri hem de İç Anadolu Bölgesi için harika bir doğa sporları merkezi kazandırılacağını müjdeledi.

Etkinliklerin ardından yemek ikramı yapılan katılımcılar, aileleri ile birlikte göl kenarında ve muhteşem manzara eşliğinde harika bir Pazar günü geçirdiler.

(AÖ-Y)



15.05.2017 10:20:56 TSI

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