ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Çelik'ten Müjde, İç Anadolu doğa Sporları Merkezi Kayseri'de İnşaa Ediliyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:12
Başkan Çelik'ten Müjde, İç Anadolu doğa Sporları Merkezi Kayseri'de İnşaa Ediliyor
Başkan Çelik'ten Müjde, İç Anadolu doğa Sporları Merkezi Kayseri'de İnşaa Ediliyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Sarımsaklı Barajında düzenlenen ve 12 bin kişinin katıldığı etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserililere Doğa Sporları Merkezi Projesini Açıkladı.
Spor A.Ş. tarafından her hafta düzenli olarak yapılan etkinliklerden birisi olan Doğa Yürüyüşleri, bu hafta "Büyük Kayseri Yürüyüşü" adıyla Sarımsaklı Barajında gerçekleştirildi. 12 Bin kişilik rekor bir katılımla başlayan etkinlikte, 5.5 km lik yürüyüş parkurunun tamamlanmasının ardından, bitiş alanında hazırlanan, su topu, voleybol, oryantiring ve foto safari alanlarında katılımcılar eğlenceli vakit geçirdiler.
Yürüyüş ardından yapılan aerobik ve ritim danslarının ardından kürsüye çıkan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sarımsaklı Barajının DSİ ile yapılan protokollerin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi uhdesine geçtiğini belirterek, bu devasa alanın önümüzde ki yıl itibari ile bambaşka bir görünüme kavuşacağını belirtti. Katılımcılara hitap eden Mustafa Çelik, Sarımsaklı Baraj bölgesinin, doğa yürüyüşleri, bisiklet alanları, macera parkurları, oryantiring parkurları, at biniş parkurları ve daha nice aktivite ile bezeneceğini belirterek, alanın doğal yapısı korunup geliştirilerek, hem Kayseri hem de İç Anadolu Bölgesi için harika bir doğa sporları merkezi kazandırılacağını müjdeledi.
Etkinliklerin ardından yemek ikramı yapılan katılımcılar, aileleri ile birlikte göl kenarında ve muhteşem manzara eşliğinde harika bir Pazar günü geçirdiler.
(AÖ-Y)

15.05.2017 10:20:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Psikolog-Yazar Üstün Dökmen, Büyükşehir Belediyesi'nin söyleşisine katıldı
YEREL

PSİKOLOG-YAZAR ÜSTÜN DÖKMEN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN SÖYLEŞİSİNE KATILDI
Akmescit'te 732 kişi Talas'a bağlanmak için 'Evet' dedi
YEREL

AKMESCİT'TE 732 KİŞİ TALAS'A BAĞLANMAK İÇİN 'EVET' DEDİ
Akmescit Mahallesi'nde halk oylaması
YEREL

AKMESCİT MAHALLESİ'NDE HALK OYLAMASI
Akrabasını kurtardı, kendisi boğuldu
YEREL

AKRABASINI KURTARDI, KENDİSİ BOĞULDU
2. Kayseri Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası sona erdi
YEREL

2. KAYSERİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER DÜNYA KUPASI SONA ERDİ
İbrahim Tennuri Hazretleri Anıldı
YEREL

İBRAHİM TENNURİ HAZRETLERİ ANILDI
Kuşçu tatil köyü tanıtım günleri tamamlandı
YEREL

KUŞÇU TATİL KÖYÜ TANITIM GÜNLERİ TAMAMLANDI
Anneler gününde şehitliğe koştular
YEREL

ANNELER GÜNÜNDE ŞEHİTLİĞE KOŞTULAR
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL

KAYSERİ'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
Anneler Günü'nü şehitlikte kutladılar
YEREL

ANNELER GÜNÜ'NÜ ŞEHİTLİKTE KUTLADILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Bugün etkileri daha büyük olabilir
İŞ-YAŞAM

DİKKAT! ASIL TEHLİKE BUGÜN!

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."