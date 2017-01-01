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Malazgirt'te bisiklet sezonu açıldı



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde bahar mevsimiyle birlikte açılan bisiklet sezonu; çocukların olduğu kadar tamirci ve satıcıların da yüzünü güldürdü.

İlçede 10 yıldır bisiklet tamiri yapan Abdullah Tokmak, havaların ısınmasıyla birlikte bisiklet satışı ve tamirinin de başladığını ve işlerinin de iyi olduğunu söyledi. Çok yoğun oldukları için işleri yetiştiremediklerini belirten Tokmak, "Bisikletlerin genel arızası; cam kırılması, çatal kırılması, zincir kırılması oluyor. Bir bisikletin tamiri 20 dakika sürebiliyor. Tamirine göre de bir saat süren de oluyor. Ama çok fazla zaman alan tamirler de oluyor. Bisiklet süren çocukların da yollarda dikkatli olmaları ve bisiklet frenlerini yaptırmaları gerekir. Sezonumuz 9'uncu ayın sonuna kadar devam edecek. Elimizde şu anda 100 tane bisiklet var. Ayrıca servis dışında da işler yapıyoruz. Her ailede de muhakkak bir bisiklet vardır" dedi.

Bisiklet dışında motosiklet tamiri de yapan Abdullah Tokmak, "İlçemizde kış ayları çok uzun oluyor, haliyle kış ayları boyunca evde sıkılan çocuklar ve vatandaşlar, havalar ısınır ısınmaz bisikletçilerin yolunu tutuyorlar. Hal böyle olunca bizde bu aylarda çok yoğunluk yaşıyoruz. Ben ayrıca her türlü motosiklet ve ATV tamiri de yapıyorum. Allah'a çok şükür elimizden bu iş geliyor ve çoluk çocuğumuza ekmek götürebiliyoruz" diye konuştu.

(VE-MSA-Y)



15.05.2017 10:23:20 TSI

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