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Türkiye'nin gelişmesinde İmam Hatip Liselerinin rolü ve önemi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:17
Türkiye'nin gelişmesinde İmam Hatip Liselerinin rolü ve önemi
Türkiye'nin gelişmesinde İmam Hatip Liselerinin rolü ve önemi

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Türkiye'nin gelişmesinde İmam Hatip Liselerinin rolü ve önemi konulu panel düzenlendi.
Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen panele İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru,Danıştay Üyesi Bilal Çalışkan,Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve 22-23. Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali konuşmacı olarak katıldı.
İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, dünyaya İslam'ı doğru anlatacak, dünya dinlerini bilen adamlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Bulut, "Geleceği inşa ederken Müslümanların bugün içinde bulunduğu üçüncü büyük kriz dalgasından kurtulması için bu neslin iyi yetiştirilmesi gerek. Tüm dünyaya mesaj verecek adamlara ihtiyaç var. İmam Hatiplerde sorun var. Din nasıl anlatılır, nasıl yaşanır, din nasıl insanı mutlu kılar bu meseleye bakmamız lazım. İmam Hatiplerde hoca kalitesine özenmemiz lazım. Eğitimin kalitesine odaklanmamız lazım. Türkçeyi Osmanlıca ile beraber, iyi bir Arapça, iyi bir İngilizce ile beraber iyi bir matematik öğretebilir isek, bu adamlar sadece gönül coğrafyamıza değil dünyanın gidişatını değiştirebilecek role sahip olabilirler" diye konuştu. Panel sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.
(GD)

15.05.2017 10:26:12 TSI
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