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Engelleri müzik ile aştılar



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği yemekte engelli çocuklar ve ailelerini bir araya getirdi. Yemek sonunda Osmangazi Engelli Bakım Merkezi'nde eğitim gören engelli çocuklardan oluşan Engelsiz Koro'nun söylediği şarkılar ile engelli çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlenerek unutamayacakları bir gün yaşadı.

Osmangazi Belediyesi, engelli bireylerin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı en güzel şekilde geçirmelerini sağlamak adına birbirinden güzel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Sukaypark'ta düzenlenen yemekte bir araya gelen engelli çocuklar, daha sonra sahneye çıkarak müzik konusundaki hünerlerini sergiledi. Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi'nde yıl boyunca müzik eğitimi alan engelli bireylerden oluşan Engelsiz Koro, solo ve koro olarak söylediği şarkılarla hem eğlendi, hem de eğlendirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, bu mutlu günlerinde engelli bireyleri yalnız bırakmayarak, mutluluklarına ortak oldu. Yılda sadece bir hafta değil her gün engelli vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmak adına çeşitli hizmetlerde bulunurken, onların sosyalleşmesini ve güzel vakitler geçirmelerini sağlamak adına da projeler geliştiriyoruz. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Osmangazi Engelli Bakım Merkezi'miz ile engelli vatandaşlarımıza eğitim vererek gelişimlerine yardımcı oluyoruz. Engelli bireylerimiz için hazırladığımız Mavide Engel Yok projemiz ile engelli vatandaşlarımızın yüzmelerine ve dalış yapabilmelerine imkan sağlıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın kaybolmalarının önüne geçmek adına hayata geçirdiğimiz 'Sevgi İzi' projemiz ile engellilerin kollarına dövme yaparak kaybolma durumunda emniyet birimlerinin ailelerine en kısa sürede ulaştırabilmelerine imkan sağladık. 'Atla Terapi' projemiz ile engelli çocuklarımız haftada bir gün Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde ata biniyor. Engelsiz Bahçe projemiz ile engelli çocuklarımız kendi elleriyle çeşitli sebze ve meyve yetiştiriyorlar. Yetiştirdikleri bu ürünleri kullanarak yemek yapıyor" dedi.

Çanakkale gezisi düzenlenecek

OBAM'da engelli vatandaşların el becerilerini geliştirmek adına da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Dündar, "Engelli vatandaşların el becerilerini geliştirip, özgüvenlerini arttırmak adına bileklik, tespih gibi çeşitli el ürünleri yapmalarını sağlıyoruz. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın güzel bir gün geçirmesini sağlamak adına çeşitli geziler düzenliyor, yeni yerler görmelerini sağlıyoruz. 16 Mayıs Çarşamba günü 50 engelli vatandaşımızı ve ailelerini Çanakkale'ye götüreceğiz. Yıl boyu müzik öğretmenleri eşliğinde eğitim alan engelli vatandaşlarımızın oluşturduğu Engelsiz Koro'nun verdiği konser ile bu vatandaşlarımızın ne kadar yetenekli olduğunu gördük" diye konuştu.

(SD-



15.05.2017 10:26:32 TSI

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