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Kartepe Belediyesi Karayolları ile protokol imzaladı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi yolların iyileştirilmesi kapsamında alt ve üst yapı çalışmalarına ilçe genelinde aralıksız devam ediyor.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in direktifleri ve belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda, Maşukiye - Sapanca yolu arasındaki yaya güvenliğini sağlayacak tretuvar yapımı hususunda Karayolları Müdürlüğünden gerekli izinler alınarak, 1. Bölge Müdürlüğü ile protokol de imzalandı.

İmzalanan bu protokol sayesinde Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 bin 250 metre olan Maşukiye - Sapanca Yolu'nu yayaların daha güvenli kullanabilmesi için 7 bin 500 metre parke ve 9 bin metre bordur döşeyecek. Yapılacak işin alt yapı çalışmaları hemen başlarken, ekipler projeyi kısa sürede tamamlayarak, yaya ve trafik güvenliğini sağlanmayı hedefliyor.

Kartepe genelindeki yolların düzenlemelerinde yaya güvenliğini de ön planda tutan çalışmalara öncelik verdiklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "O bölgede yapılacak çalışma ile ilgili iznimiz olmadığı ve Karayolları'nın yetki alanında kaldığı için çalışmayı başlatamamıştık. Resmi iznimizi alır almaz ivedilikle çalışmaya başlıyoruz. Kartepemize ve halkımıza yakışan güvenli yollar için ilçe genelinde her noktada çalışmalarımız yoğun tempoda devam edecek" dedi.

(İG-İÇ)



15.05.2017 10:27:15 TSI

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