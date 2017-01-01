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AKYED'den eğitime destek kermesi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:20
AKYED'den eğitime destek kermesi
AKYED'den eğitime destek kermesi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kısa adı AKYED olan Akkapı Kültür Yardımlaşma ve Eğitim Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği kermese katıldı.
Başkan Karalar, eşi Nuray Karalar ile birlikte geliri üniversitede okuyan gençlere burs vermek için kullanılacak olan yardım kermesinin açılışını gerçekleştirdi. Akkapı'da bulunan dernek binasının tiyatro salonu ve bahçesinde gerçekleşen kermesin açılışında konuşan Başkan Karalar, gençlerin daha iyi şartlarda öğrenim görebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
AKYED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cömertpay, emeği geçen herkese teşekkür etti. Cömertpay, "Kermesimizde yıl boyu biriktirdikleri büyük emekleri sergileyen organize eden kadın kollarımıza sonsuz teşekkür ederim. Desteklerini esirgemeyen ve katılım gösteren tüm konuklarımıza teşekkür ederiz. AKYED ailesi olarak başarılı bir ekip olduğumuzu ve gün geçtikçe çalışmalarımızın ivme kazanmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Biz büyük güçlü ve ortak değerlerimizin farkında bir aileyiz ve bu aile gün geçtikçe büyümeye devam edecek. Yediden yetmişe herkesin ortak çatısı olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Başkan Zeydan Karalar daha sonra kermesin açılışını gerçekleştirdikten sonra alışveriş yaparak katkıda bulundu.
(ELF-Y)

15.05.2017 10:29:11 TSI
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