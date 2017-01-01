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Başkale'de ahır denetimi



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale Ziraat Odası, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Desteklemesi kapsamında yapılan ahırlarda incelemelerde bulundu.

Başkale Ziraat Odası Başkanlığı, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Desteklemesi kapsamında yapılan 45 ahır projesini çiftçilerle yerinde inceledi. Çiftçilere yeni projeler hakkında açıklamalarda bulunan tarım danışmanı Tamer Gür, her zaman çiftçilerin yanında olacaklarını söyledi. Gür, 2017 yılı için de 150 tane ağır ve benzeri proje başvurusu daha yaptıklarını ifade etti.

Programa katılan Gökhan Bayar, Zeynep Öze, Fatma Oğuz ve Sibel Özdel ise çeşitli projeler hakkında çiftçileri bilgilendirdiler.

Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan ise, ellerinden gelen tüm imkanları hem çiftçiler hem de Başkale halkına sunacaklarını belirtti.

(EE-MSA-Y)



15.05.2017 10:30:03 TSI

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