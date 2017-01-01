ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Selçuklu Gençlik Meclisi'nden Güney Asya paneli

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:22
Selçuklu Gençlik Meclisi'nden Güney Asya paneli
Selçuklu Gençlik Meclisi'nden Güney Asya paneli

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Selçuklu Gençlik Meclisi, Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) işbirliği ile "Güney Asya İlişkilerimiz" konulu bir panel düzenledi.
Selçuklu Gençlik Meclisi Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği panel ve söyleşilerle gençlere yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Selçuklu Gençlik Meclisi ve Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) işbirliği ile "Güney Asya Paneli " düzenlendi. Moderatörlüğünü GASAM Başkanı Cemal Demir'in yaptığı panelin konuşmacıları Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zekai Kardaş oldu.
Selçuklu Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencilerinin yoğun olarak katıldığı panelde Cemal Demir, Türkiye ve Güney Asya'nın Kadim Tarihi ve Kültürel Bağlarına değindi. Konuşmacılardan Turan Kışlakçı Türkiye'nin Güney Asya Stratejisi üzerine, Zekai Kardaş da ise Hint Hilafet Hareketi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Panelde 1299 yılında Hz. Mevlana'nın Güney Asya'dan Konya'ya göç ettiği günlerden itibaren başlayan ilişkilerin izlerinin günümüze kadar olan süreci tartışıldı. Gazeteci Yazar Turan Kışlakçı "Afganistan iyi ise tüm Asya iyi Afganistan hasta ise tüm Asya hasta olur" değerlendirmesi ile Afganistan'ın Asya üzerindeki önemini belirtirken Cemal Demir ve Zekai Kardaş Türkiye- Asya ilişkilerinin çok eskilere dayandığını ve bu ilişkilerin günümüzde, gelecek yıllarda da daha da çok artması gerektiğini belirti.
Güney Asya Paneli öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılması ve fotoğraf çekimi ile son buldu.
(AH-Y)

15.05.2017 10:32:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Konya MMO Şubesi'nden satranç turnuvası
YEREL

KONYA MMO ŞUBESİ'NDEN SATRANÇ TURNUVASI
MEDAŞ Niğde'de muhtarlarla bir araya geldi
YEREL

MEDAŞ NİĞDE'DE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Diyanet İşleri Başkanı Görmez:
YEREL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ:
Diyanet İşleri Başkanı Görmez:
YEREL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ:
Başkan Akkaya'dan annelere çiçek
YEREL

BAŞKAN AKKAYA'DAN ANNELERE ÇİÇEK
Şehidin oğlunu sünnet düğününde yalnız bırakmadılar
YEREL

ŞEHİDİN OĞLUNU SÜNNET DÜĞÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADILAR
NEÜ Köyceğiz Kampüsünde doğa yürüyüşü yapıldı
YEREL

NEÜ KÖYCEĞİZ KAMPÜSÜNDE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI
Başkan Akyürek: &quot;Ne mutlu yetimlere ve öksüzlere sahip çıkanlara&quot;
YEREL

BAŞKAN AKYÜREK: "NE MUTLU YETİMLERE VE ÖKSÜZLERE SAHİP ÇIKANLARA"
Vali Canbolat'tan 'Yaşama Yol Ver' kampanyasına destek
YEREL

VALİ CANBOLAT'TAN 'YAŞAMA YOL VER' KAMPANYASINA DESTEK
KOMEK Altın Dokunuşlar Sergisi 16 Mayıs'ta açılıyor
YEREL

KOMEK ALTIN DOKUNUŞLAR SERGİSİ 16 MAYIS'TA AÇILIYOR
Uluslararası sempozyum Konya'da başladı
YEREL

ULUSLARARASI SEMPOZYUM KONYA'DA BAŞLADI
Vergi Dairesi Başkanı Ünver, MÜSİAD Konya'nın konuğu oldu
YEREL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI ÜNVER, MÜSİAD KONYA'NIN KONUĞU OLDU
TÜMSİAD Konya Şubesinden Anneler Günü mesajı
YEREL

TÜMSİAD KONYA ŞUBESİNDEN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Özselek'ten Anneler Günü mesajı
YEREL

ÖZSELEK'TEN ANNELER GÜNÜ MESAJI
&quot;Gençler 140 karakterli lüzumsuz ifadelerden uzak durun&quot;
YEREL

"GENÇLER 140 KARAKTERLİ LÜZUMSUZ İFADELERDEN UZAK DURUN"
Konya'da otobüs devrildi: 20 yaralı
YEREL

KONYA'DA OTOBÜS DEVRİLDİ: 20 YARALI

EN ÇOK OKUNANLAR
Bugün etkileri daha büyük olabilir
İŞ-YAŞAM

DİKKAT! ASIL TEHLİKE BUGÜN!

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."