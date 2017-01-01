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Selçuklu Gençlik Meclisi'nden Güney Asya paneli



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Selçuklu Gençlik Meclisi, Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) işbirliği ile "Güney Asya İlişkilerimiz" konulu bir panel düzenledi.

Selçuklu Gençlik Meclisi Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği panel ve söyleşilerle gençlere yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Selçuklu Gençlik Meclisi ve Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) işbirliği ile "Güney Asya Paneli " düzenlendi. Moderatörlüğünü GASAM Başkanı Cemal Demir'in yaptığı panelin konuşmacıları Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zekai Kardaş oldu.

Selçuklu Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencilerinin yoğun olarak katıldığı panelde Cemal Demir, Türkiye ve Güney Asya'nın Kadim Tarihi ve Kültürel Bağlarına değindi. Konuşmacılardan Turan Kışlakçı Türkiye'nin Güney Asya Stratejisi üzerine, Zekai Kardaş da ise Hint Hilafet Hareketi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Panelde 1299 yılında Hz. Mevlana'nın Güney Asya'dan Konya'ya göç ettiği günlerden itibaren başlayan ilişkilerin izlerinin günümüze kadar olan süreci tartışıldı. Gazeteci Yazar Turan Kışlakçı "Afganistan iyi ise tüm Asya iyi Afganistan hasta ise tüm Asya hasta olur" değerlendirmesi ile Afganistan'ın Asya üzerindeki önemini belirtirken Cemal Demir ve Zekai Kardaş Türkiye- Asya ilişkilerinin çok eskilere dayandığını ve bu ilişkilerin günümüzde, gelecek yıllarda da daha da çok artması gerektiğini belirti.

Güney Asya Paneli öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılması ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

(AH-Y)



15.05.2017 10:32:08 TSI

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