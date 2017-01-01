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Ayvalı baklava Kartepe'ye ödül getirdi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:22
Ayvalı baklava Kartepe'ye ödül getirdi
Ayvalı baklava Kartepe'ye ödül getirdi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kartepe'nin başarılı aşçıları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Yemekte Şehrin Bilgileri" yarışmasından ödülle döndü.
Kartepe Belediyesinin 2 yıl önce ilk kez faaliyete geçirdiği Aşçılık kursunda eğitim alan kursiyerler, aldıkları eğitim ile yeni lezzetler öğrenirken, yemek konusunda edindikleri bilgilerin karşılağını da ödülle taçlandırdılar. Kartepe'nin başarılı aşçılarının heyecanlı bekleyişi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli yöresel yemek yarışmasında ödül alan yemeklerin açıklanması ile son buldu. Yarışmada Kar-Mek Aşçılık kursiyerlerinden Cevriye Kaya "En Yöresel Tatlı" kategorisinde üçüncülük ödülünü alırken, Zahide Durmuşoğlu da Pilav kategorisinde jüri özel ödülüne layık görüldü. Kartepe'nin yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla yarışmaya katılan ve başarı göstererek finale kalan Kar-Mek Aşçılık kursiyerleri de yıl boyunca almış oldukları teorik ve pratik bilgileri de jüri üyelerinin beğenisine sunma imkanı buldu.
(GY-Y)

15.05.2017 10:32:20 TSI
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