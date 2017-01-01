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Gıda sektöründe yenilikçi fikirler geleceğe taşınıyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:24
Gıda sektöründe yenilikçi fikirler geleceğe taşınıyor
Gıda sektöründe yenilikçi fikirler geleceğe taşınıyor
- Türkiye Gıda da katma değerli üretimin formülünü arıyor
- Gıda Ar-Ge proje pazarında 54 proje yarışacak

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Türk gıda sektörü, katma değerli üretim ve ihracatın formülünü arıyor. Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda, gıda ürünleri ihracatımızda katma değeri artırmak, yeni teknolojileri ve metotları üretim süreçlerine kazandırmak, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarında son düzlüğe girildi.

Fikrini Geleceğe Taşı sloganıyla 5. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarına başvuran 416 proje arasında; "Gıdalarda Yeşil Üretim Uygulamaları, Gelenekten Geleceğe Ürün Tasarımı, Birincil Üretim, Gıda İşleme ve Teknolojileri, Paketleme ve Ambalajlama, Pazarlama ve Değer Zinciri Yönetimi" başlıklarında 54 proje, öğretim üyesi, sanayici ve ihracatçılardan oluşan jüri tarafından seçilerek sergilenmeye değer bulundu. Sergilenmeye değer bulunan 54 proje, 25 Mayıs 2017 tarihinde İzmir Swissotel Grand Efes'te düzenlenecek etkinlikte dereceye girmek için yarışacak.

Gıda ürünleri ihracatımızda katma değeri artırmak, yeni teknolojileri ve metotları üretim süreçlerine kazandırmak, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla "Gıda Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliğini bu yıl 5. kez düzenlediklerini belirten Gıda Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Rıza Seyyar, İspanya'dan Valladolid Üniversitesi ve Tayland'dan King Mongkut's Teknoloji Enstitüsü ile yapılan iş birliği çerçevesinde 5. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarının üçüncü kez uluslararası düzeyde yapılacağını kaydetti. Türkiye'nin 2023 yılı için 40 milyar dolar gıda ürünleri ihracatı hedeflediğine dikkati çeken Seyyar, "Amacımız gıdada tarladan tüketiciye ulaşan zincirin tüm halkalarının dünya standartlarında şekillenmesi. Bunu sağladığımız gün daha katma değerli ürün ihracatının anahtarına da kavuşmuş olacağız ve 40 milyar dolar ihracat hedefini tutturacağız" dedi.

Panellerde ünlü isimler yer alacak
5. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarında öğrenci, araştırıcı ve özel kategorilerde dereceye girecek toplam 10 projeye 120 bin TL ödül verilecek. Etkinliği birbirinden önemli konu ve konukların yer alacağı panellere ev sahipliği yapacak. Endüstride makinelerin internet üzerinden iletişim kurduğu Endüstri 4.0, 5. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarında masaya yatırılacak. Yaşar Üniversitesi Ar-Ge Uygulama Merkezi Koordinatörü Moderatör: Selçuk Karaata'nın moderatörlük yapacağı Endüstri 4.0 panelinde Siemens Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy ve Yaşar Holding Bilgi Sistemleri Başkan Yardımcısı Sinan Gerçek Endüstri 4.0'ın getirdiklerini anlatacak.
Valencia Politeknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neus Sanjuan Pellicer Yaşam Döngüsü ve Sürdürülebilirlik: Gıda Üretimindeki Uygulamalar konulu bir sunum yapacak. Gıda Sektöründe e-Girişimcilik konulu panelde Yemeksepeti Kurucu Üyesi Timuçin Bilgör moderatörlük yaparken, Mealbox.com.tr Kurucusu Murat Demirhan ve Portakalbahcem.com Kurucusu Mete Apaydın girişimcilik başarılarını gençlerle paylaşacak.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel'in moderatörlüğünü üstlendiği Gıda Sektöründe Yeşil Teknoloji Uygulamaları başlıklı oturumda Tayland'tan Yrd. Doç. Dr. Duangkamol Ruen-ngam, Valladolid Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mara José Cocero ve Washington State Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gustavo Barbosa-Cnovas yürüttükleri çalışmaları aktaracak.
Ünlü Şef Maksut Aşkar, 5. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı katılımcılarına "Neolokal Lezzetler" başlıklı bir konferans verecek. İngiltere Reading Üniversitesi'nden Prof. Dr. Keshavan Niranjan ise "Gıdalar için Yeni Bir Birleştirilebilir Ambalaj" başlıklı sunum yapacak. 5. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı ödül töreni ile son bulacak.
(MB-E)

15.05.2017 10:34:25 TSI
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