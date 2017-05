YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Psikolog-Yazar Üstün Dökmen, Büyükşehir Belediyesi'nin söyleşisine katıldı

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde iletişimin ülkemizdeki en önemli isimlerinden Psikolog ve Yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen'i Kayseri'ye getirdi. Üstün Dökmen, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir söyleşiye katıldı.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kayseri'ye gelen Prof. Dr. Üstün Dökmen "Ailede, Okulda İletişim" konusunda bilgiler verdi. Söyleşinin başında anneler gününü kutlayan Prof. Dr. Dökmen tüm annelerin ellerinden şehit annelerinin elleri ve ayaklarından öptüğünü belirtti.

Söyleşide iletişime dair yapılan hataları ve sağlıklı iletişimin yolunu anlatan Prof. Dr. Üstün Dökmen, hayatta zaman zaman zor şeyler yaşandığını ifade ederek, "Her gün mutlu olmak zorunda değilsiniz; ama her gün güçlü olmak zorundasınız" diye konuştu.

15.05.2017

