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Psikolog-Yazar Üstün Dökmen, Büyükşehir Belediyesi'nin söyleşisine katıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:27
Psikolog-Yazar Üstün Dökmen, Büyükşehir Belediyesi'nin söyleşisine katıldı
Psikolog-Yazar Üstün Dökmen, Büyükşehir Belediyesi'nin söyleşisine katıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde iletişimin ülkemizdeki en önemli isimlerinden Psikolog ve Yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen'i Kayseri'ye getirdi. Üstün Dökmen, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir söyleşiye katıldı.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kayseri'ye gelen Prof. Dr. Üstün Dökmen "Ailede, Okulda İletişim" konusunda bilgiler verdi. Söyleşinin başında anneler gününü kutlayan Prof. Dr. Dökmen tüm annelerin ellerinden şehit annelerinin elleri ve ayaklarından öptüğünü belirtti.
Söyleşide iletişime dair yapılan hataları ve sağlıklı iletişimin yolunu anlatan Prof. Dr. Üstün Dökmen, hayatta zaman zaman zor şeyler yaşandığını ifade ederek, "Her gün mutlu olmak zorunda değilsiniz; ama her gün güçlü olmak zorundasınız" diye konuştu.
(AÖ-Y)

15.05.2017 10:36:02 TSI
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