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Adana'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:29
Adana'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Adana'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'da, 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ın yanısıra Şube Müdürü Halit Yılmazel, Spor Servisi Şefi Hanifi Altun, Çukurova İlçe Müdürü Bilal Oldaç, Adana Olimpiyatlara Hazırlama Merkezi (TOHM) Sorumlusu Murat Adıgüzel ile birim sorumluları, izci, antrenör ve sporcular katıldı.
Çelenk sunma töreni bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Töreninin ardından açıklama yapan Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, "Sizlerin tarih bilinci, milli ruh ve şuur kazanabilmeniz, çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif olarak katılabilmeniz amacıyla her yıl tüm yurtta düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını içinde barındıran Gençlik Haftası kutlamalarının bir yenisini daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak özgürlük meşalesini yaktığı gündür. Aynı zamanda siz gençlere hediye edilmiş ulusal bayramımızdır. Bu bayramın her yıl aynı coşku ile kutlanması, asırlardır yıkılmaya çalışılan Türk ruhunun mağlup edilemeyeceğinin de bir göstergesidir. Sizler var oldukça Türk milletinin gelecek endişesi olmayacaktır" dedi.
(ELF-Y)

15.05.2017 10:37:45 TSI
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