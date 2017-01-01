Tokat'ta trafik kazası: 8 yaralı
(Fotoğraflı)
Dursun Ekrem Er
TOKAT (İHA) - Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza Zile -Yıldıztepe karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Arif Yaradır yönetimindeki 06 AJ 572 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Yusuf Yıldırım idaresindeki 66 DE 397 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(UY-
15.05.2017 10:38:01 TSI
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