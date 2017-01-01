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Konya MMO Şubesi'nden satranç turnuvası

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:32
Konya MMO Şubesi'nden satranç turnuvası
Konya MMO Şubesi'nden satranç turnuvası

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi tarafından oda üyeleri ve ailelerinin katılımı ve Konya Santranç İl Temsilciliğinin destekleriyle satranç turnuvası düzenlendi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan MMO Konya Şube Başkanı Ömer Erdoğan Duransoy odanın kuruluş amacının üyelerine ve topluma hizmet etmek olduğunu belirterek, "Üyelerimizin mesleki alanda kendilerini geliştirmelerini, teknolojiyi ve teknik gelişmeleri takip etmelerini sağladığı gibi üyelerimiz ve aileleri için kültürel geziler, sportif turnuvalar, geleneksel gece yemekleri, piknik organizasyonları gibi sosyal etkinlikler de tertip etmektedir. Odamız tarafından devam eden bu çalışmalar kapsamında; üyelerimiz ve ailelerinin katılımı ve Konya Santranç İl Temsilciliğinin destekleriyle satranç turnuvası düzenlenmiştir. Üyelerimiz ve ailelerinin katılımı ile bu yıl beşincisi, odamız hizmet binasında gerçekleştirilen turnuvaya üyelerimiz aileleriyle birlikte katılım sağlamıştır. 15 yaş üstü büyükler ve çocuklar olarak 2 ayrı kategoride düzenlenen turnuva sonucunda, 15 yaş üstü kategorisinde Yücel Bağırgan birinci olurken, Adnan Kuntoğlu ikinci, M.Hasan Ergün ise üçüncü olmuştur. 15 yaş altı kategorisinde Abdullah Yıldız birinci, Yusuf Ökçe ikinci, Mehmet Faruk Öksüz üçüncü olmuştur. Dereceye girenlere ve turnuvaya katılan diğer üyelere hediyeleri şube yönetim kurulumuz tarafından taktim edilmiştir" dedi.

"Oda üyeleri arasındaki dayanışma ve dostluğu geliştirmek amaçlanmıştır"
Başkan Duransoy, oda üyeleri arasındaki dayanışma ve dostluğu geliştirmenin amaçlandığını da ifade ederek, "Turnuvada ayrıca, yoğun çalışma temposu içerisinde beyinsel yorgunluğun atılarak bedensel zindeliğin kazanılması, daha önceki yıllarda olduğu gibi muhabbet ve dostluk ortamının tesis edilmesi de hedeflenmiştir. Odamız, üyelerimize mesleğimizi ve toplumumuzu ilgilendiren her konuda destek olmaya dün olduğu gibi bugünden sonrada devam edecektir. Bütün meslektaşlarımızın satranç turnuvasına göstermiş oldukları ilgileri bizi mutlu etmiştir. Gücünü üyelerinden alan odamızın her türlü organizasyonuna yoğun katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.
(BG-AH-Y)

15.05.2017 10:41:03 TSI
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