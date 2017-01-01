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Meyve bahçelerinde zirai mücadele

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:32
Meyve bahçelerinde zirai mücadele
Meyve bahçelerinde zirai mücadele

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - İç Egenin Meyve ambarı olan Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde meyve üreticileri baharın gelmesi ile birlikte meyve bahçelerinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor.
Geçimi tarım ve özellikle meyvecilik olan Pazarlar İlçesi halkı, baharın gelmesi ile her yıl olduğu gibi bu yılda hummalı bir çalışmaya başladılar. Kiraz ve vişne ağaçlarının çiçekte başlayan ilaçlama çalışmaları hasada 20 gün kalıncaya tadar devam ediyor.
İlaçlamanın önemli olduğunu belirten meyve üreticisi Şaban Akgül, "İlçemizin tek geçim kaynağı olan meyvecilik için olmazsa olmazlarından olan ilaçlama çalışmalarımız hızla devam ediyor. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğündeki Ziraat Mühendislerin tavsiye ve reçete ettikleri ilaçlar ile gereken alanlarda ilaçlama yapıyoruz" dedi.
Reçeteli ilaçlamanın önemine vurgu yapan ziraat mühendisleri, üreticiler meyve bahçelerindeki probleme göre Reçete Yazma Yetki Belgesine sahip olan Ziraat Mühendisleri tarafından tavsiye edilen ilaçların bitki koruma ürünü uygulama belgesi olan kişilerce kullanılması gerektiğini, bu sistemle aşırı ilaç kullanımını önleyerek üreticinin tarımsal girdi miktarını azaltıp üretim maliyetlerini düştüğünü ve ekolojik dengeyi korunduğunu belirtiyorlar.(MB-EFE)

15.05.2017 10:41:46 TSI
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