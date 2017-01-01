ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Diş bozukluğu kişide özgüveni etkiliyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:33
Diş bozukluğu kişide özgüveni etkiliyor
Diş bozukluğu kişide özgüveni etkiliyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, diş bozukluğunun kişinin özgüvenini olumsuz etkilediğini söyledi.
Diş Hekimi Ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Lamine Diş (Laminate Veneer), diş görünüşünü olumsuz şekilde etkileyen bozuk dişler için kullanılan estetik bir çözümdür. Lamine Diş ışık geçirkenliğine sahip bir tabakadan oluşmaktadır. Doğala en yakın yapısı ile diğer dişlerin görünümüne ve özelliğine sahiptir" dedi.
Porselen Lamine diş yönteminin minimal invaziv bir yöntem olduğunu kaydeden Dr. Kışlaoğlu, "Yani dişin üzerinde az bir pürüzlendirme hatta bazı vakalarda hiç pürüzlendirme yapılmadan dahi yapılabiliyor. Bu durum vakaya bağlı olarak değişebiliyor, hekimin karar vermesi gerekiyor. Ağız pürüzlendirme yapıldığı için geçici diş yapmaya gerek yok ve bir haftada kişi özlediği gülüşe kavuşabiliyor. Birinci seansta kişiden ölçü alınıyor. İkinci seansta şekil ağızda beğeniliyor özel gülüş tasarımı yöntemleriyle ve üçüncü seansta bu porselen lamine dişler seçtiğimiz renkte, formda geldikten sonra ağızda deneniyor. Hekim ve hasta onayı ile dişler ağıza yapıştırılıyor. Kişi istediği estetik gülüşe bir hafta gibi kısa bir sürede kavuşmuş oluyor ki bu çok büyük bir güzelliktir" ifadelerini kullandı.
Günümüzde mükemmel ve estetik görünen bir gülüşün insanlara sıcaklık verdiğini ifade eden Dr. Kışlaoğlu, "Dişlerimizin şekli, rengi ve kalitesi karşımızdaki insanlara gençlik görünümü, sağlık ve kendine güven olarak yansımaktadır. Elbette ki mükemmel, estetik gülüş kariyerinizi ve özel hayatınızı olumlu yönde geliştirecektir. Aynaya baktığınızda gülüşünüzden memnun değilseniz bu konuda uzman bir diş hekimine başvurarak kısa sürede arzu ettiğiniz estetik gülüş ve görünüşe kavuşabilirsiniz" diye konuştu.
Lamine dişin, tırnak kalınlığında, istenen renk, boy ve formda özel olarak hazırlanmış bir porselen tabakanın dişin ön yüzüne yapıştırılması işlemine dendiğini belirten Dr. Kışlaoğlu, "Porselenden imal edilen bu kaplamalar ortalama 0,7mm kalınlığında, ışık geçirgenliğine sahiptirler. Mevcut bir diş üzerine mükemmel bir uyum ve hassasiyetle hazırlanıp yerleştirilirler. Porselen lamine uygulanacak dişlerde az miktarda da olsa bir aşındırma yapmak gerekir, bu yapılan aşındırma oranı dişin formuyla, rengiyle, konumuyla doğru orantılı olarak belirlenir" açıklamalarında bulundu.
(ÖB-ÖB-Y)

15.05.2017 10:43:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Doğu Anadolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR
Bebeklerde dişler için 6 maddeye dikkat
YEREL

BEBEKLERDE DİŞLER İÇİN 6 MADDEYE DİKKAT
31 yıl sonra Tortum Şelalesi'nde buluştular
YEREL

31 YIL SONRA TORTUM ŞELALESİ'NDE BULUŞTULAR
Bakan Akdağ nikah şahidi oldu
YEREL

BAKAN AKDAĞ NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Sağlık Bakanı Akdağ:
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ:
&quot;Yuvayı dişi kuş yapar&quot;
YEREL

"YUVAYI DİŞİ KUŞ YAPAR"
14 Mayıs Eczacılar Günü
YEREL

14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜ
&quot;Annelere her konuda hürmet edin&quot;
YEREL

"ANNELERE HER KONUDA HÜRMET EDİN"
Sağlık Bakanı Akdağ Erzurum'da (2)
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ ERZURUM'DA (2)
Anneler gönüllerince eğelendi
YEREL

ANNELER GÖNÜLLERİNCE EĞELENDİ
Erzurum'da Anneler Günü coşkuyla kutlandı
YEREL

ERZURUM'DA ANNELER GÜNÜ COŞKUYLA KUTLANDI
Sağlık Bakanı Akdağ, Erzurum'da (1)
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ, ERZURUM'DA (1)
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın başsağlığı mesajı
YEREL

ETÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MUAMMER YAYLALI'NIN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Rektör Çomaklı'dan 'Anneler Günü' Mesajı
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI'DAN 'ANNELER GÜNÜ' MESAJI
Nanyang Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeleri Atatürk Üniversitesinde
YEREL

NANYANG TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE
Rektör Çomaklı'dan başsağlığı mesajı
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nden ziyaret
YEREL

15 TEMMUZ MİLLİ İRADE VE DEMOKRASİ DERNEĞİ'NDEN ZİYARET
Oltulu Aşık Mevlüt İhsani mezarı başında anıldı
YEREL

OLTULU AŞIK MEVLÜT İHSANİ MEZARI BAŞINDA ANILDI
Başkan Kılıç'tan Erkal için başsağlığı mesajı
YEREL

BAŞKAN KILIÇ'TAN ERKAL İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
&quot;Kule Kafe&quot; ilgi odağı oldu
YEREL

"KULE KAFE" İLGİ ODAĞI OLDU
Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi'nden ETÜ'ye ziyaret
YEREL

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TRABZON ŞUBESİ'NDEN ETÜ'YE ZİYARET
ETÜ YÜTAM AR-GE işbirlikleri zirvesine katıldı
YEREL

ETÜ YÜTAM AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİNE KATILDI
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yaylalı, &quot;Rektörler Konuşuyor&quot; söyleşisine katıldı
YEREL

ETÜ REKTÖRÜ PROF. DR. YAYLALI, "REKTÖRLER KONUŞUYOR" SÖYLEŞİSİNE KATILDI
Yaban keçi sürüsü görüntülendi
YEREL

YABAN KEÇİ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Bugün etkileri daha büyük olabilir
İŞ-YAŞAM

DİKKAT! ASIL TEHLİKE BUGÜN!

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."