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Diş bozukluğu kişide özgüveni etkiliyor



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ERZURUM (İHA) - Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, diş bozukluğunun kişinin özgüvenini olumsuz etkilediğini söyledi.

Diş Hekimi Ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Lamine Diş (Laminate Veneer), diş görünüşünü olumsuz şekilde etkileyen bozuk dişler için kullanılan estetik bir çözümdür. Lamine Diş ışık geçirkenliğine sahip bir tabakadan oluşmaktadır. Doğala en yakın yapısı ile diğer dişlerin görünümüne ve özelliğine sahiptir" dedi.

Porselen Lamine diş yönteminin minimal invaziv bir yöntem olduğunu kaydeden Dr. Kışlaoğlu, "Yani dişin üzerinde az bir pürüzlendirme hatta bazı vakalarda hiç pürüzlendirme yapılmadan dahi yapılabiliyor. Bu durum vakaya bağlı olarak değişebiliyor, hekimin karar vermesi gerekiyor. Ağız pürüzlendirme yapıldığı için geçici diş yapmaya gerek yok ve bir haftada kişi özlediği gülüşe kavuşabiliyor. Birinci seansta kişiden ölçü alınıyor. İkinci seansta şekil ağızda beğeniliyor özel gülüş tasarımı yöntemleriyle ve üçüncü seansta bu porselen lamine dişler seçtiğimiz renkte, formda geldikten sonra ağızda deneniyor. Hekim ve hasta onayı ile dişler ağıza yapıştırılıyor. Kişi istediği estetik gülüşe bir hafta gibi kısa bir sürede kavuşmuş oluyor ki bu çok büyük bir güzelliktir" ifadelerini kullandı.

Günümüzde mükemmel ve estetik görünen bir gülüşün insanlara sıcaklık verdiğini ifade eden Dr. Kışlaoğlu, "Dişlerimizin şekli, rengi ve kalitesi karşımızdaki insanlara gençlik görünümü, sağlık ve kendine güven olarak yansımaktadır. Elbette ki mükemmel, estetik gülüş kariyerinizi ve özel hayatınızı olumlu yönde geliştirecektir. Aynaya baktığınızda gülüşünüzden memnun değilseniz bu konuda uzman bir diş hekimine başvurarak kısa sürede arzu ettiğiniz estetik gülüş ve görünüşe kavuşabilirsiniz" diye konuştu.

Lamine dişin, tırnak kalınlığında, istenen renk, boy ve formda özel olarak hazırlanmış bir porselen tabakanın dişin ön yüzüne yapıştırılması işlemine dendiğini belirten Dr. Kışlaoğlu, "Porselenden imal edilen bu kaplamalar ortalama 0,7mm kalınlığında, ışık geçirgenliğine sahiptirler. Mevcut bir diş üzerine mükemmel bir uyum ve hassasiyetle hazırlanıp yerleştirilirler. Porselen lamine uygulanacak dişlerde az miktarda da olsa bir aşındırma yapmak gerekir, bu yapılan aşındırma oranı dişin formuyla, rengiyle, konumuyla doğru orantılı olarak belirlenir" açıklamalarında bulundu.

(ÖB-ÖB-Y)



15.05.2017 10:43:11 TSI

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