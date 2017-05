YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engelli istihdamına katkısından dolayı Dicle Elektrik'e teşekkür

Engelli istihdamına katkısından dolayı Dicle Elektrik'e teşekkür



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Kısa süre önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sorumluluk bölgesinde istihdama sağladığı katkıdan dolayı teşekkür belgesi verilen Dicle Elektrik Dağıtım'a, bu kez de İŞKUR ve SGK tarafından engelli istihdamına sağladığı katkıdan dolayı teşekkür belgesi verildi.

İŞKUR İl Müdürü İsmail Koç ile SGK İl Müdürü Reşat Merttir, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel'i ziyaret ettiler. Engelli istihdamının önemine değinen Koç ve Merttir, bölgede en fazla engelli istihdamı sağlayan özel teşebbüsün Dicle Elektrik olduğunu açıkladılar. Daha sonra İŞKUR tarafından hazırlanan teşekkür belgesi, İl Müdürü İsmail Koç tarafından Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel'e verildi.



"Engelli olarak görmüyoruz"

İŞKUR ve SGK İl Müdürleri, Dicle Elektrik Dağıtım bünyesinde engelli kadrosunda görev yapan bir gurup çalışan ile de bir araya geldiler. Çalışanların bu haftasını kutlayan Koç ve Merttir, kurum olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel ise, "Biz arkadaşlarımızı hiçbir şekilde engelli olarak görmedik. Bu bizim şirketimizin prensibi ve bu şekilde de devam ediyoruz. Pozitif ayrımcılık noktasında kendilerine her türlü kolaylık sağlanmakta, her türlü yardımda bulunulmaktadır" dedi.



"Diyalog kanallarımız açık"

Genel Müdür Karagüzel, engelli çalışanlara yönelik olarak konuşurken de, "Sizlerin sıkıntıları olduğunda yönetici arkadaşlarımıza iletmelerinizi istiyoruz. Diyalog kanalarımız açık. Çalışma şartları ve ortamlarını da standartların üzerine çıkarmayı hedefledik ve bunu yapıyoruz. Eksikliklerimiz olacaktır, noksanlıklarımız olacaktır. Bunları da kendi aramızda iyi niyet ilişkileri ile çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

(İHA-MP-Y)



15.05.2017 10:43:24 TSI

NNNN