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İngiltere'de yaşayan gurbetçi ameliyat için Tarsus'a geldi

- Avrupa'daki özellikle Türk vatandaşları, yaşadıkları ülkelerin olanaklarına rağmen, sağlık hizmeti almak için Türkiye'yi tercih ediyor



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MERSİN (İHA) - Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, sağlık hizmetleri için artık Türkiye'yi daha çok tercih ediyor. Son olarak, İngiltere'de yaşayan Ceyda Uzun, Mersin'in Tarsus ilçesinde tüp mide ameliyatı oldu.

Avrupa'daki özellikle Türk vatandaşları, yaşadıkları ülkelerin imkanlrına rağmen, sağlık hizmeti almak için Türkiye'yi tercih ediyor.

İngiltere'nin Enfield kentinde yaşayan Ceyda Uzun, çocukluğundan beri yaşadığı fazla kilolarından, diyet ve sporla kurtulamayınca tüp mide (mide küçültme) ameliyatı olmaya karar verdi. Ameliyat olmak için hastane ve doktor arayışına giren Ceyda Uzun'a, Adanalı olan eşinin yakınları Medical Park Tarsus Hastanesi ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük'ü önerdi. İngiltere'de doğan ve büyüyen, Çukurova'yı hiç bilmeyen Ceyda Uzun, internetten araştırma yapmaya başladı.



Tarsusluları çok sevdim

İnternetteki haberler arasında, geçtiğimiz aylarda kendisi gibi fazla kilo sorunu olan ve yine kendisi gibi İngiltere'de yaşayan Kayserili bir gurbetçinin Op. Dr. Erdal Cücük tarafından ameliyat edildiğini okuyan Ceyda Uzun, kesin kararını verdi. Tarsus'a gelen Uzun'un tüp mide ameliyatı, Op. Dr. Erdal Cücük tarafından yapıldı. Ameliyattan birkaç gün sonra taburcu edilen Ceyda Uzun, "Türkiye'yi ve Tarsus'u tercih ettiğim için çok doğru bir karar verdiğimi anladım. Hem hastane, hem doktorumdan memnun kaldım. Tarsusluları da çok sevdim" dedi.



Yabancı hastalar artıyor

Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Müdürü Ahmet Egin, başta cerrahi işlemler olmak üzere yurt dışından gelen hasta sayısının giderek arttığını söyledi. Egin, "Genel olarak Türkiye sağlıkta birçok konuda Avrupa'yı geçti. Biz de Avrupalı ve gurbetçi hastalar tarafından artık çok daha fazla tercih ediliyoruz. Hem hizmet kalitesi, hem de ekonomiklik nedeniyle, sürekli yurt dışından hastalar geliyor" dedi.

Ahmet Egin, bölgenin yabancı hastalar konusunda gelişmesinin her yönüyle olumlu sonuçları olacağını belirtti.

(ELF-Y)



15.05.2017 10:43:50 TSI

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