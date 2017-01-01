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Çerkesler Kiçir'de buluştu



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyünde, geleneksel Çerkes Senliği'nin 6'ıncısı gerçekleştirildi. Bursa, Çanakkale, Yalova, İzmit, Balıkesir, İzmir ve Ankara'dan gelen yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı şenlikte çerkes gelenekleri canlandırıldı.

Etkinlikte, İstanbul Troyka Kafkas Halk Dansları ile Düzce Mıramza Halk Dansları topluluğunun gösterileri büyük ilgi topladı. Kiçir Adige derneği ve muhtarlık tarafından, katılımcılara kahvaltı ikram edildi.

Kiçir köyü Adige Derneği tarafından düzenlenen çerkes şenliğine, Kültür Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Zehra Gamgam, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı, Ahmet Tan ve Vural Kavuncu ile Simav kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, Kiçir Köyünün geleneklerine bağlı yaşamasının çok önemli bir kültür birikimi olduğunu ifade etti. Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, "Bu yıl 6'ıncısını gerçekleştirdiğimiz geleneksel çerkes şenliğimize katılarak bizleri onurlandıran vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gelecek yıl inşallah daha büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Adigeler kuzey Kafkasya halklarından olup, törelerine bağlıdır. Bizler de bu gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Çerkes kültürünün devam ettirilmesi ve kaynaşmayı amaçlayan Kiçir çerkes şenliğinde, gençler yöresel oyunları ile hasret giderirken, Türkiye'nin farklı illerinden kültürlerini yaşatmak için gelen katılımcılar gönüllerince eğlendiler. (MEİ-EFE)



15.05.2017 10:44:33 TSI

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