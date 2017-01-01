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El emekleri beğeniye sunuldu



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa İlçe Halk Eğitim Merkezince Kulak Mahallesi'nde açılan el sanatları kursunda yapılan ürünler görücüye çıktı.

Kursun sona ermesi dolayısıyla sergi açılışı ve belge töreni düzenlendi. Programda Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı, bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Yazıcı konuşmasında, "Binleri aşan kurs ve kursiyerlerle çok önemli bir eğitim öğretim yılını tamamlamak üzereyiz. Bu kurslar neticesinde ortaya çıkan el emeği ürünleri gerçekten takdire şayandır. Halk eğitim kurumumuz belirli kategoride olan insanlarımıza bilgi ve becerileri doğrultusunda kurslar açan, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan çeşitli faaliyetlerde bulunan önemli kurumlardan birisidir" dedi.

Açılan emek kurslarının önemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ise yaptığı açıklamada, "Kursiyerlerimizi kutluyorum. Gerçekten çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Bir uğraşının olması kişilerin kendilerini geliştirmesinin en en önemli durumudur. Bu anlamda açılan kurslara önem veriyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere başarı belgeleri verildi. Daha sonra ise serginin açılışı gerçekleştirildi ve el nakışları, kırkyama, elde Türk işlemeleri, elde kurdele gibi çeşitler protokol mensupları ve açılışa katılan vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sergi açılışına Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

(AA-SLH-Y)



15.05.2017 10:45:09 TSI

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