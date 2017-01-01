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Bu da gondol kuyruğu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de hafta sonu farklı şehirlerden gelen vatandaşlar, Porsuk Çayında gondollara ve botlara binebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Eskişehir'in önemli turizm bölgelerinden olan Porsuk Çayı, gün geçtikçe daha da popüler hale geliyor. Porsuk Çayı üzerindeki gondol ve bot seferlerinin az olması nedeniyle yerli turistler uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldı. Kuyrukta bekleyenler arasında yer alan ve Eskişehir'e gezmek için Tekirdağ Çorlu'dan gelen emekli Deniz Astsubayı Hasan Tınmaz, "Tekirdağ Çorlu'dan geldik. Eskişehir çok güzel. Çok iyi bir gelişme göstermiş, modern bir şehir olmuş. Denizci olduğum için Dünya'nın çoğu ülkesini gezdim. Burası Avrupai bir şehir olmuş. Yalnız turist kafileleri çok kalabalık geldiği için bazı yerlerde çok yoğunluk oluyor. Örneğin Porsuk Çayı'nda gezen tekneler yetersiz. İnsanlar kuyruklarda bekliyor. Daha fazla sefer yapılarak yoğunluk azaltılmalı. En azından tatil zamanlarında turlar geldiği için daha fazla sefer olmalı" ifadelerini kullandı.

(İHA-MET-Y)



15.05.2017 10:45:42 TSI

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