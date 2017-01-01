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ESOGÜ Bilim Şenliğinde



(Fotoğraflı)



Mustafa Köken

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valiliği, Anadolu Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Günlerden Bilim" adlı şenliğe Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) de çeşitli stantlar açarak katıldı.

Eskişehir Sazova Bilim Kültür ve Sanat Merkezinde, 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri çağrısı kapsamında, "Günlerden Bilim" adı altında açılan şenliğe, ESOGÜ'de Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Atçılık ve Antrenörlüğü Meslek Yüksekokulu olarak 7 stantla katıldı.

Mahmudiye Atçılık ve Antrenörlüğü Meslek Yüksekokulu Müdürü Yard. Doç. Dr. Hakan Çalışkan, öğrencilere, atların kendi doğalarına özgü davranış biçimlerini göstermeye ve bu hayvanların davranışların hakkında gözlem yaparak insan ve hayvan ilişkisi anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğünün, Anadolu Üniversitesi ve Valilik ile birlikte yürüttüğü, öğrencilerin bilimle tanışmalarını sağlayan şenlikte, Osmangazi Üniversitesi olarak pek çok stantla etkinlikte olduklarını belirten Çalışkan, "Atçılık ve Antrenörlüğü Meslek Yüksekokulu ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü olarak 7 stant açtık. Burada öğrencilere biyolojik çeşitliği örneklerle anlatmaya çalışıyoruz. Genetik, moleküler ve biyogüvenlik gibi heyecan duyulacak yeni alanlarla tanıştırmaya çalışıyoruz. Ayrıca, Atçılık ve Antrenörlük Meslek Yüksekokulu olarak da, gençlerimizin hatta insanımızın unutmuş olduğu, bizim kadim kültürümüzün geleneklerinden olan atçılığı anlatmaya gayret ediyoruz. Hayvan davranışları temalı bir stant kurduk. Çalışma alanımız içinde de, öğrencilere atları tanıştırıyoruz, atların tavrını anlatmaya çalışıyoruz. Biz burada sevgi aşılamaya çalışıyoruz" dedi.

(MKÖ-MET-Y)



15.05.2017 10:47:42 TSI

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