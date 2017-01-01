Gençlik Haftası kutlamaları başladı
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Gençlik Haftası kutlamaları Adıyaman'da Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı.
15-19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fikret Keleş, Sosyal Güvenlik Kurumu Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin ve gençler çelenk törenine katıldı.
Çelenklerin gençler tarafından Atatürk Anıtına bırakılmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene katılanların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle program sona erdi. Yetkililer, Gençlik Haftası boyunca çeşitli etkinlikler olduğunu ifade etti.
(AHM)
15.05.2017 10:49:21 TSI
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