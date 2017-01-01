Kredi Yurtlar Kurumundan engelliler öğrencilere ziyaret
(Fotoğraflı)
Nihat Özbay
VAN (İHA) - Van'ın Özalp ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü (KYK) çalışanları, Engelliler Haftası nedeniyle Mavisu Rehabilitasyon Merkezindeki engelli öğrencileri ziyaret ettiler.
Van Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Süleyman Şakar, Özalp Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Sadrettin Yıldırım, Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, Mavisu Rehabilitasyon Merkezindeki engelli öğrencileri ziyaret ettiler. Buradaki öğrencilerle bir araya gelen heyet, onlarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdiler.
(MSA-Y)
15.05.2017 10:50:27 TSI
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