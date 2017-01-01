YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Anneler hem yönetti hem oynadı

Anneler hem yönetti hem oynadı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi, 'Anne-Çocuk' temalı 2. Amatör Kısa Metraj Film Festivali düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği Kısa Metraj Film Festivali'nin ikincisini düzenledi. Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi'nin yürüttüğü Çocuk Hakları Projesi kapsamında bu yıl festivalde 'Anne-Çocuk' temalı konular ele alındı. Aile eğitim ve sosyal hizmet merkezlerinde eğitim alan kadınlar kamera arkasına geçerek, senaryolarını beyaz perdeye aktardı. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen festivalde yer alan kısa filmlerin gösterimi yapıldı. Filmlerin gösterimi sırasında salonda duygusal anlar da yaşandı. Film gösterimi öncesinde merkezde eğitim alan 7 -8 yaş öğrenciler bale gösterisi yaptı. Bale gösterisinin ardından festivale katılan kadınlar sahneye davet edilerek plaket verildi.



Toplumsal farkındalık

Festivalin, çocuk, kadın ve ailenin toplum içindeki önemini vurgulama düşüncesinden hareketle yürütülen bir proje olduğunu söyleyen Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Orhan Ateş, "Bu proje ile aile içi iletişimi kültürel bir etkinliğe taşımak istedik. Toplumsal farkındalık oluşturmak, toplumumuzun en güçlü temel taşı aileyi ön plana aldık. Yoğun hayat temposu içinde aile bireylerinin birbirlerine zaman ayırmalarına olanak sağlayacak bir etkinlikte buluşturmak, kaliteli zaman geçirmelerini ve ortaya çıkardıkları sanatsal ürünü sergilemelerine imkan sağladık" diye konuştu.



Beyaz perdeye anne eli

'Çocuk, Anne ve Aile'nin toplum içindeki önemini konu alan film yarışmasına Haşim İşcan, Çamlıbel, Santral, Fatih, Serik Aile Eğitim ve sosyal hizmet merkezlerinden 14 kadın katıldı.

Kadınlara, önce kısa filmin nasıl çekileceğine yönelik sinema eğitimi verildi. Hayatlarında ilk kez sinemanın büyülü dünyası ile tanışan kadınlar, kısa film çekebilecek bilgilerle donandı. Ailelerin film çekimi konusunda araştırma yapmaları, bilgi edinmeleri sağlandı ve kendi filmlerine konu olacak senaryoları oluşturmaları konusunda fikir alışverişi yapıldı. Yönetmen koltuğuna oturan kadınlar çocukları ile birlikte günlük yaşamlarından kesitleri, hayallerini kısa film olarak beyaz perdeye aktardı.



Farklı bir deneyim yaşadık

Anne olmak ve anneliğin önemini anlattığı "Mucizem" filmi ile festivale katılan Ayşe Kayalı "Anneliğin dünyadaki en güzel duygu olduğunu anlatmak istedim. Bizim için çok güzel anı oldu. Bu organizasyonda emeği geçen hayata geçiren başta aileme, aile kültür merkezi çalışanlarına çok teşekkür ederim" diye konuştu. Çevre bilinci ile büyüyen çocuklara dikkat çekmek için "Temiz Çevre" konulu film ile festivale katıldıklarını belirten Filiz İpek, "Çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için, doğayı sevmemiz ve korumamız amacıyla bu konuda bir film çektik. Büyükşehir Belediyesi'ne bizlere böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ederiz" dedi. "Dinimi öğreniyorum" konusunu beyaz perdeye taşıyan Sevim Güven'de "Çocuğun yaşına ve gelişim dönemlerine uygun şekilde öğretilen temel dini bilgilerin çocukta inanç sisteminin sağlıklı bir şekilde oluşmasını destekler. Bizler de filmimizde aile içinde çocuklarımıza temel dini bilgilerin verilmesi konusuna dikkat çekmek istedik. Bizler için farklı bir deneyim oldu. Tüm annelere aileleri ile bu tecrübeyi yaşamalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



15.05.2017 10:51:16 TSI

NNNN

