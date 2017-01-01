Saray'da 3 bin çam fidanı dikildi
(Fotoğraflı)
Nihat Özbay
VAN (İHA) - Van'ın Saray Kaymakamlığı ve belediyesi tarafında başlatılan yeşillendirme çalışmaları kapsamında 3 bin çam fidanı dikildi.
Saray Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından başlatılan "Saray'ı Yeşillendirme" projesi kapsamında fidan dikimi yapıldı. Saray Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır tarafından başlatılan proje kapsamında, öğrencilerin de katılımıyla 3 bin adet çam fidanı dikildi.
(MSA-Y)
15.05.2017 10:52:52 TSI
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