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Başkan Atilla, Taş Fabrikasını denetledi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, kent genelinde kaldırım ve meydanlarda kullanılan taşların üretildiği Taş Fabrikasını denetledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, belediyenin hizmet alanlarında incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde kullandığı kaldırım ve bordür taşlarının üretildiği Şanlıurfa Karayolundaki Taş Fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Diyarbakır'ın tarihi yapısı ve dokusunu bozmayacak taşlar ile özellikle Sur ilçesinde kullanılacak olan bordür ve kaldırım taşlarını inceleyen Başkan Atilla, Taş Fabrikasında yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Fabrikada çalışan işçilerle bir süre sohbet eden Başkan Atilla, işçilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

(İHA-MP-Y)



15.05.2017 10:53:27 TSI

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