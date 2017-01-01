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Vali Erin, şehit annelerini yalnız bırakmadı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Anneler Gününde şehitlerin geride bıraktığı en kıymetli emanetleri olan annelerini ve ailelerini ziyaret etti.

Vali Abdullah Erin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Musa Şimşek'le şehit ailelerini ziyaret etti. İlk olarak 2005 yılında Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Er Osman Demir'in annesini ziyaret etti.

Şehit Osman Demir'in annesinin elini öperek bir buket çiçek takdim eden Vali Abdullah Erin, şehidin babası Bekir Demir'e de Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Şehit Jandarma Er Osman Demir'in annesinin hal hatırını soran Vali Abdullah Erin, aile fertleriyle sohbet ederek herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu.

Vali Abdullah Erin, beraberindeki heyetle daha sonra Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik kuvvetlerince yürütülen operasyon sırasında bölücü terör örgütleri ile girdiği çatışmada şehit düşen Astsubay Albdulkadir Öner'in annesini ve ailesini ziyaret etti.

Şehidin ailesi tarafından karşılanan Vali Abdullah Erin, Şehidin iki yaşındaki oğlunu kucağına alarak oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Şehitlerin anneleri ve aileleriyle sohbet eden Vali Abdullah Erin, "Şehitlerimizin geride kalan aileleri ve çocukları milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Devlet ve millet olarak şehitlerimizin emanetlerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bugünlerimizi şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimizin sıkıntıları ve sorunları bizim sıkıntımız, bizim sorunlarımızdır. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize her zaman açıktır. Bu vesile ile ülkemizin varlığı ve birliği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin emaneti olan annelerimiz başta olmak üzere, varlıklarıyla hayatımıza ayrı bir anlam katan, tüm annelerimizin "Anneler Günü"nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu günler diliyorum" dedi.

(AHM)



15.05.2017 10:54:08 TSI

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