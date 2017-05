YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Vekili Nihat Can, Pelitözü Mahallesindeki Hıdırellez etkinliğine katıldı

(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can, Bilecik Pelitözü Mahallesinde düzenlenen Hıdırellez etkinliğine katıldı.

Etkinlikte açıklama yapan Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can, Hıdırellez etkinliklerinin baharın müjdeleyicisi olduğunu belirterek," Birlik beraberlik içinde geçirdiğimiz bu etkinliğe emek veren ve bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öte yandan düzenlenen Hıdırellez etkinliklerine, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Belediye Başkan vekili Nihat Can, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

15.05.2017 10:54:33 TSI

