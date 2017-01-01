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Kadınlar tekstilde uzmanlaşacak

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:46
Kadınlar tekstilde uzmanlaşacak
Kadınlar tekstilde uzmanlaşacak

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, istihdamı artırmak amacıyla açtığı Tekstil (Düz Dikiş Makineciliği) Kursu 15 kadının katılımıyla başladı. Sertifikalı kursun ardından kadınlar, tekstilde çalışma imkanı yakalayacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (DİSMEK) kapsamında kadın istihdamını artırmak ve kalifiyeli eleman yetiştirmek amacıyla açtığı Tekstil (Düz Dikiş Makineciliği) Kursu, Sümerpark'taki Tekstil Atölyesinde kadınların katılımıyla başladı. Kadınlar kurs dönemi boyunca "overlok, dikiş makinesinin kullanımını, çıkarılan modellerin kesimini, pike dikimi ve son ütü" konusunda eğitim alıp uzmanlaşacak. Büyükşehir Belediyesinin temin ettiği tekstil malzemeleri üzerinde hafta içi her gün 12.00 -16.30 saatleri arasında eğitim gören kadınlar, kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazanacak. Kursiyerler, pratik eğitim dışında "tekstil, temel iletişim, müşteri ile ilişkiler, iş güvenliği ve işçi sağlığı, girişimci fikirler üretme, problem çözme, iş kurma ve geliştirme, tekstil alanında yeni gelişmeler" konularında da bilgiler edinecek.

Tekstilde iş bulacaklar
Kadınların ürettiği tekstil ürünleri ise atölyede bulunan teşhir odasında sergilenecek. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar, tekstilde çalışma ve iş bulma imkanı yakalayacak. Ayrıca kadın kursiyerlere, İŞKUR tarafından kursa devam ettiği günler baz alınarak günlük 20 TL ücret ödenecek. Kadın kursiyerlerin eğitim dönemi boyunca 3-5 yaş arası çocukları da Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içerisinde yer alan oyun odalarından ücretsiz faydalanabilecek.
(İHA-MP-Y)

15.05.2017 10:54:42 TSI
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