Engelliler piknik yaptı, balık tuttu

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde engelliler, hafta sonu aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdiler.

Tarsus Belediyesi'nin Tarsus Sportif Olta Balıkçılığı Derneği (TASOBDER) ve engelli derneklerinin katkı ve katılımıyla Akçakocalı Mahallesi göl kenarında bu yıl ikincisini düzenlediği 'Engelliler Balık Tutma ve Piknik' etkinliğinde engelliler gönüllerince eğlendiler.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ve eşi Öznur Kara Can'ın da katıldığı etkinlikte, engelliler, göl kenarında piknik yaptılar, balık tuttular.

Engelli vatandaşları hiç akıllarından çıkarmadıklarını belirten Başkan Can, "Biz engelli vatandaşlarımızı hiçbir işimizde, projemizde aklımızdan çıkarmıyoruz. Tarsus'ta yaşayan her vatandaş gibi her projeyi kullanmak, istifade etmek onlarında hakkı. Bu güzel günde hep birlikte onlarla hoşça bir vakit geçirdik ve eğlendik. Farklılığımız fiziksel durumumuz değildir. Farklılığımız ne kadar güzel insan olup olamamakla ilgilidir. Engelli vatandaşlarımızla hep elele olacağız ve onların her türlü sıkıntılarında, problemlerinde birlikte olup engelleri birlikte aşacağız" dedi.

Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda engelliler kendilerine dağıtılan oltalarla balık yakalamaya çalıştı, yemekler yedi, halaylar çekti ve oyunlar oynadı.

