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Palandöken Belediyesi öğrenciler ile birlikte fidan dikti

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:47
Palandöken Belediyesi öğrenciler ile birlikte fidan dikti
Palandöken Belediyesi öğrenciler ile birlikte fidan dikti

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediyesi, okullarda yürüttüğü ağaçlandırma çalışmaları kapsamında öğrencilerle birlikte fidan dikti.
Palandöken Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından organize edilen fidan dikimi etkinlikleri sayesinde öğrenciler hem doğanın korunmasına katkıda bulunuyor hem de bilinçleniyor. Polis Amca İlköğretim Okulu öğrencileri, Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Muhittin Kaygusuz parka fidan diktiler.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Belediye olarak okullarla birlikte yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Buradaki amacımız; öğrencilerimize hem doğa bilincini hem de yapılanın korunması bilincini aşılamaktır. Bunun çok faydasını görüyoruz, çünkü çocuklar zamanının büyük bir bölümünü parklarda geçiriyor. Diktikleri fidanlara sahip çıkıyorlar, yapılanları koruyorlar. Yani sahiplenme duyguları da böylelikle gelişiyor. Parkımızda bakım onarım yapılması için çalışma başlattık. Yeni ve eski parklarımızda eksik görülen yerlerin tamamını ağaçlandırarak 'Sevdamız Yeşil Bir Palandöken ' sloganımız hayat bularak hedefimize varacağız" diye konuştu.
Öğretmenleriyle ve velileriyle birlikte fidan diken öğrenciler ise, diktikleri her fidana kendi isimlerini verdiler.
(ÖB-ÖB-Y)

15.05.2017 10:57:03 TSI
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