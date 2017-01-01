ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gürültü haritası için çalışmalar devam ediyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:48
Gürültü haritası için çalışmalar devam ediyor
Gürültü haritası için çalışmalar devam ediyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, stratejik gürültü haritasını oluşturmak için Kayapınar ilçesinde bulunan 3.Küçük Sanayi Sitesi'nde ölçümlere başladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını olumsuz etkileyen gürültüyle mücadele etmek amacıyla kentin stratejik gürültü haritasını çıkarıyor. Çalışmalar kapsamında ilk etapta personele yönelik özellikle veri toplama hakkında bilgilendirme toplantıları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 10 Mayıs itibariyle sahaya inerek gürültü ölçüm cihazıyla gürültü haritasını çıkarmaya başladı. Ekipler, ilk olarak endüstriyel (sanayi siteleri, tuğla üretim merkezleri, beton santralleri ve fabrikalar) alanlarda gürültü ölçümü yapıyor. Ekipler, kent merkezi içinde yer alan 6 adet endüstriyel tesiste yaklaşık 400 noktada gürültüyü ölçecek.

Sanayi sitesinde ölçüm yapıldı
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalar kapsamında Kayapınar ilçesindeki 3.Küçük Sanayi Sitesi'nde gürültü ölçümü yaptı. Endüstriyel alanların tamamlanmasından sonra ekipler, sırasıyla karayolları, demiryolları, eğlence mekanlarında ( lunapark, cafe, bar, düğün salonları ve AVM'ler ) gürültü ölçümünü yapıp raporlayacak. Gürültü ölçümleri Eylül 2017'de tamamlanacak.

Değişiklikler ve uyarılar yapılacak
Yapılacak ölçümlerde endüstriyel alanlarda gürültünün gündüz ortalama 70, gece 60, karayollarında gündüz 72, gece 62, demiryollarında gündüz 65, gece 55 dBA'yı (Gürültü Düzeyinin Mesafeye Göre Dağılımı) geçmesi durumunda raporlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulacak. Çalışmanın sonraki aşamalarında eylem planına geçilecek. Eylem planında gerektiği taktirde yollar yeniden dizayn edilecek, endüstriyel alanların yerlerinde değişiklikler yapılacak ve eğlence mekanlarının belirli olan dBA'nın altına düşmesi için uyarılarak önlemler almaları istenecek.
(İHA-MP-Y)

15.05.2017 10:57:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yeni kimlik kartlarına 116 bin 209 başvuru
YEREL

YENİ KİMLİK KARTLARINA 116 BİN 209 BAŞVURU
Kadınlar tekstilde uzmanlaşacak
YEREL

KADINLAR TEKSTİLDE UZMANLAŞACAK
Başkan Atilla, Taş Fabrikasını denetledi
YEREL

BAŞKAN ATİLLA, TAŞ FABRİKASINI DENETLEDİ
Engelli istihdamına katkısından dolayı Dicle Elektrik'e teşekkür
YEREL

ENGELLİ İSTİHDAMINA KATKISINDAN DOLAYI DİCLE ELEKTRİK'E TEŞEKKÜR
Liv Suit'te annelere özel etkinlik
YEREL

LİV SUİT'TE ANNELERE ÖZEL ETKİNLİK
Diyarbakır Bilfen Okullarından 'Anneler Günü' pikniği
YEREL

DİYARBAKIR BİLFEN OKULLARINDAN 'ANNELER GÜNÜ' PİKNİĞİ
Kayapınar Belediyesinden şehit annelerine yemek
YEREL

KAYAPINAR BELEDİYESİNDEN ŞEHİT ANNELERİNE YEMEK
Kaymakam Gülenç, şehit annelerini ziyaret etti
YEREL

KAYMAKAM GÜLENÇ, ŞEHİT ANNELERİNİ ZİYARET ETTİ
Güneydoğu TÜİK-DER projelerini anlattı
YEREL

GÜNEYDOĞU TÜİK-DER PROJELERİNİ ANLATTI
Akar: &quot;Diyarbakır halkı fitne odaklarına prim vermiyor&quot;
YEREL

AKAR: "DİYARBAKIR HALKI FİTNE ODAKLARINA PRİM VERMİYOR"
Kayapınar HEM'in büyük başarısı
YEREL

KAYAPINAR HEM'İN BÜYÜK BAŞARISI
Zarokistanlı minikler Anneler Gününü kutladı
YEREL

ZAROKİSTANLI MİNİKLER ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."