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Gürültü haritası için çalışmalar devam ediyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, stratejik gürültü haritasını oluşturmak için Kayapınar ilçesinde bulunan 3.Küçük Sanayi Sitesi'nde ölçümlere başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını olumsuz etkileyen gürültüyle mücadele etmek amacıyla kentin stratejik gürültü haritasını çıkarıyor. Çalışmalar kapsamında ilk etapta personele yönelik özellikle veri toplama hakkında bilgilendirme toplantıları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 10 Mayıs itibariyle sahaya inerek gürültü ölçüm cihazıyla gürültü haritasını çıkarmaya başladı. Ekipler, ilk olarak endüstriyel (sanayi siteleri, tuğla üretim merkezleri, beton santralleri ve fabrikalar) alanlarda gürültü ölçümü yapıyor. Ekipler, kent merkezi içinde yer alan 6 adet endüstriyel tesiste yaklaşık 400 noktada gürültüyü ölçecek.



Sanayi sitesinde ölçüm yapıldı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalar kapsamında Kayapınar ilçesindeki 3.Küçük Sanayi Sitesi'nde gürültü ölçümü yaptı. Endüstriyel alanların tamamlanmasından sonra ekipler, sırasıyla karayolları, demiryolları, eğlence mekanlarında ( lunapark, cafe, bar, düğün salonları ve AVM'ler ) gürültü ölçümünü yapıp raporlayacak. Gürültü ölçümleri Eylül 2017'de tamamlanacak.



Değişiklikler ve uyarılar yapılacak

Yapılacak ölçümlerde endüstriyel alanlarda gürültünün gündüz ortalama 70, gece 60, karayollarında gündüz 72, gece 62, demiryollarında gündüz 65, gece 55 dBA'yı (Gürültü Düzeyinin Mesafeye Göre Dağılımı) geçmesi durumunda raporlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulacak. Çalışmanın sonraki aşamalarında eylem planına geçilecek. Eylem planında gerektiği taktirde yollar yeniden dizayn edilecek, endüstriyel alanların yerlerinde değişiklikler yapılacak ve eğlence mekanlarının belirli olan dBA'nın altına düşmesi için uyarılarak önlemler almaları istenecek.

(İHA-MP-Y)



15.05.2017 10:57:10 TSI

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