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Zabıtadan güzellik salonları denetimi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan güzellik salonlarında ruhsat ve hijyen denetimlerine başladı.

Halk sağlığını yakından ilgilendiren konulara büyük önem veren Van Büyükşehir Belediyesi, denetimlerini sürdürüyor. Bu bağlamda güzellik merkezi ve kuaför salonları, Zabıta Daire Başkanlığının koordinasyonunda İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe belediye zabıta ekiplerinin de katılımıyla kapsamlı bir denetimden geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünün de destek verdiği denetimlerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığı belirlenen 5 iş yeri hakkında tutanak tutularak eksikliklerin giderilmesi için bir hafta süre verildi. İş yeri açma koşullarının yanı sıra hijyen konusunda denetimler yapıldı. Hijyen açısından da eksiklikleri bulunan işletmeler uyarıldı.

Van'daki güzellik salonlarında ilk defa denetim gerçekleştirildiğini belirten zabıta yetkilileri, bundan sonra da halk sağlığını yakından ilgilendiren alanlarla ilgili denetimlerin artarak devam edeceğini ifade ettiler.

(MSA-Y)



15.05.2017 10:57:57 TSI

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