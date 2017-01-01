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Ülkücü gençlerden şehit aileleri ve huzurevine ziyaret



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Ülkü Ocakları üyeleri Anneler Gününü unutmadı. Şehit annelerini ziyaret eden gençler, Didim huzurevindeki huzur evi sakinlerinin de anneler gününü kutladı

Didim Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Uçkaç ve beraberindeki ülkücü gençler Anneler günü dolayısıyla şehit annelerine ziyaretlerinde bulundu. Didim ve mahallelerinde yaşayan Şehit annelerinin evlerinde ziyaret eden ülkücü gençler annelere kırmızı karanfil vererek Anneler Gününü kutladı. Samimi ortamda geçen ziyarette şehit anneleri kendilerini ziyarete gelen gençleri sarılarak mutluluklarını dile getirdiler.

Ülkücü gençler daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim huzurevinde kalan anneleri ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen gençler, huzurevi sakinlerine kırmızı karanfil verip günlerini kutladı.

(HÇ-MB-Y)



15.05.2017 10:58:16 TSI

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