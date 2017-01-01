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Didim'de eğitimli zeytinciler belgelerini aldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim'de Zeytin Budama kursunu katılan zeytin üreticileri belgelerini düzenlenen törenle aaldı.

Didim Kaymakamlığı, Didim İlçe Tarım Müdürlüğü, Didim Ziraat Odası ve Didim Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Zeytin Budama kursunu katılan kursiyerler belgelerini aldı. Akköy Mahallesinde düzenlenen sertifika törenine İlçe Kaymakamı İskender Yönden, Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah Turgut, ve Didim Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuri Öner, Akköy ve Balat mahalle muhtarları ile kursiyerler katıldı. Ayrı ayrı dönemlerde her iki mahallede İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Ziraat mühendislerince yapılan eğitimlerde çiftçilere zeytin budama konusunda bilgiler aktarıldı. Kurslara katılan kursiyerler belgeleri Kaymakam Yönden, Oda Başkanı Gökdemir ve İlçe müdürlerince verildi.

Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir Çiftçi eğitim projesi kapsamında düzenlenen bu eğitimlerin zeytin üretimi yapan çiftçiler açısında önemli olduğunu belirterek Zeytincilik konusunda ilerleyen Didim'de bu tür eğitimlere de önem verdiklerini ifade etti.

(HÇ-MB-Y)



15.05.2017 10:58:58 TSI

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