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Kepezli miniklerden 7 bölge dansı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:51
Kepezli miniklerden 7 bölge dansı
Kepezli miniklerden 7 bölge dansı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi kreşinin ilk mezunlarının düzenlediği gösterinin finalinde, minik öğrenciler 7 bölgenin dansını sunarak Türk bayraklarıyla velilerini selamladı.
Kepez Belediyesi Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin ilk mezunları, yıl sonu gösterilerinde 7 bölgenin danslarını sunup Türk bayraklarıyla velilerini selamladı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen yıl sonu gösterisinde, kreşin hizmet vermeye başladığı 3 yıl önce eğitime başlayan 55 çocuk 11 farklı gösteri sundu. Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü ile eşi Ayşe Tütüncü, kızları Zeynep Hatice Tütüncü'nün dans gösterisini izlemek için salondaki yeri aldı.

Yedi bölge dansları
Çocuklar ilk olarak İngilizce Daddy Finger şarkısını söyledi. Ardından sırasıyla güler yüzler ördek rondu, semazen, kovboy gösterisi, Anadolu Ateşi gösterisi, Hayat Bayram Olsa şarkısı eşliğinde dans, bismillah rondu, çayda çıra ve Kafkas danslarını sundu. Final gösterisinde ise 7 bölgenin halk danslarını sırayla sahneleyen minik öğrenciler, köpükten Türkiye haritasının 7 bölgesini birleştirip ellerindeki Türk Bayrakları ile velilerini selamladı.

Özgüvenli çocuklar
Kreş müdürü Ayşe Gilgiç, çocukların zihinsel gelişimlerini sağlayacak konuları günlük yaşantıdan örneklerle anlattıkları bir eğitim anlayışında olduklarını vurguladı. Öğrencilerin ilgi ve yönelişlerini geliştirmeye yöneldiklerini belirten Gilgiç, özgüvenli, cesaretli ve kendi başlarına hareket edebilen nesiller yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Tütüncü çiftinin ilk mezuniyet heyecanı
Tütüncü çifti olarak kendilerinin de kızları Zeynep Hatice ile ilk mezuniyet heyecanını tattıklarını anlatan Kepez Belediyesi Başkanı Tütüncü, çocuklarının kreşin ilk öğrencileri arasında yer aldığını söyledi. Antalya'nın en iyi kreşi hayaliyle açtıkları eğitim kurumundan ilk mezunları arasında kendi kızının da olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Tütüncü, salonu dolduran 300 veli ile aynı heyecanı yaşadıklarını söyledi.

En iyi iş çocuklara hizmet
Bu yıl sonuna kadar kreşin üçüncü şubesini de açacaklarını duyuran Tütüncü, eğitim kurumlarını çok önemli bir iddia olarak şehrin en iyi kreşini hizmete sokmayı ortaya koyduklarını söyledi. İddialarının arkasında olmanın kendilerine büyük mutluluk verdiği belirten Tütüncü, "Sosyal belediyecilikte en iyi uğraş, çocuklarımıza güzel bir gelecek sunacak hizmetler üretmek. Sizden aldığımız enerji ve heyecan ile yolumuza devam ediyoruz. Sizler bize güç verdiğiniz sürece, biz de geceyi gündüze katarak başta çocuklarımıza ve şehrimize güzel hizmetler vereceğiz" diye konuştu.
(SÇ-SÇ-Y)

15.05.2017 10:59:31 TSI
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