YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Jeoloji öğrencileri Sarıcakaya'da

Jeoloji öğrencileri Sarıcakaya'da



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeoloji Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri incelemelerde bulunmak üzere Sarıcakaya'ya geldiler.

Heyet ilk olarak Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler'i makamında ziyaret etti. Daha sonra öğrenciler, Sarıcakaya'nın gözde mekanı Beyyayla Düden Mağarası civarında inceleme yaptı. Hem ödev hem de araştırma çalışmaları yapan öğrenciler, burada bölgenin jeolojik yapısını mercek altına alarak bölgedeki taşlardan numune aldı.

(MSY-MET-Y)



15.05.2017 11:04:13 TSI

NNNN

