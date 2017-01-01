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Yüksek İhtisas'a yonca kavşak



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Yüksek İhtisas Kavşağı'nı yonca kavşak olarak yeniden düzenlemek için düğmeye bastı.

Yatırım bütçesinin yüzde 70'inini ulaşıma ayıran Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunun fazla olduğu mevcut kavşaklarda yeniden düzenlemeye gidiyor. Ankara - İzmir kara yolu üzerinde bulunan, Prof. Tezok Caddesi ile Samanlı Caddesi'nin kesiştiği ve çevre yoluna bağlantının da sağlandığı Yüksek İhtisas Kavşağı'ndaki yoğunluk da yonca kavşak düzenlemesi ile ortadan kaldırılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, nüfusu 700 bine ulaşan Yıldırım'da Yüksek İhtisas Kavşağı'nın önemli bir bağlantı noktası olduğunu belirterek, burada yoğunluğun ortadan kalkması ile şehir içi trafiğin de nefes alacağını söyledi. Şehir içi trafiğin rahatlatılmasına yönelik yeni yeni projeler ürettiklerini dile getiren Başkan Altepe, "Yüksek İhtisas Kavşağı aslında başlangıçta yonca kavşak olarak yapılmalıydı. Önümüzdeki yıllarda bu uygulamanın tamamlanması için burayı yonca kavşak olarak planlara işledik. Yeni proje ile 4 luptan oluşan bir yonca yapılacak. Yüksek İhtisas Hastanesi alanındaki ilk lup ile çalışmalara başlayacağız. Kamulaştırmalar tamamlandıkça diğer luplar da yapılacak. Bu proje ile şehir içi ulaşım rahatlamış olacak" dedi.

(MŞ)



15.05.2017 11:04:43 TSI

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