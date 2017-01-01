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Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin'den Bilecik'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - İstanbul'un Pendik İlçe Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ve beraberindeki heyet Bilecik'i ziyaret etti.

Pendik'ten gelen grup ile Bilecik'i ziyaret eden Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ve beraberindeki heyet, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini ziyaret ederek, Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.

Tarih Şeridi ve Yaşayan Şehir Müzesinin şehir için önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, yaptığı çalışmalar dolayısıyla Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ve beraberindeki heyet, Bilecik'e duydukları hayranlığı ifade ettiler.

(CKT-DA-Y)



15.05.2017 11:04:52 TSI

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