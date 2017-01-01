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Muratpaşa'nın şampiyonu Balaban oldu



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa 3. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu ile finalde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi güreşçisi İsmail Balaban, rakibini yenerek altın kemerin sahibi oldu.

Çin'de gerçekleştirilen Shanghai Turizm Fuarı'ndan dönen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi adına er meydanında güreş tutan pehlivanları destek için Muratpaşa 3. Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katıldı.

44 başpehlivanın mücadele ettiği güreşlerde tüm rakiplerinin sırtını yere getirmeyi bilen İsmail Balaban, Döşemealtı Belediyesi adına güreşen Orhan Okulu ile finale kaldı. Pehlivanların büyük mücadele verdiği karşılaşmanın kazananı İsmail Balaban oldu.

Başkan Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı'nın sezona çok iyi hazırlandığını belirterek güreşçilerinin bir çok başarıya imza attıklarını söyledi. Turhan Balaban'ın da bu yıl baş boyda mücadele ettiğini hatırlatan Başkan Böcek, tecrübeli güreşçi İsmail Balaban'ın sezonun ilk güreşlerinde bir çok başarıya imza attığını kaydetti.

Son olarak Muratpaşa 3. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu ile finale kalan Balaban'ın altın kemeri omuzlayan isim olduğunu ifade eden Muhittin Böcek, güreşe gönül vermiş bir isim olarak bu başarıların kendilerini onurlandırdığını söyledi. Tüm güreşçilerini tebrik eden Muhittin Böcek, 6 Ağustos 2017 tarihinde Feslikan Yaylası'nda yapılacak olan Konyaaltı Belediyesi Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni de heyecanla beklediklerini ifade etti.

(SÇ-SÇ-Y)



15.05.2017 11:05:33 TSI

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