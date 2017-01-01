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Cizre'nin Dirsekli köyünde alt yapı çalışması



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Belediyesi Dirsekli köyündeki eski konutların su ve kanalizasyon hatları tamamen yenileyip, güçlendirdi. Ardından da su ve kanalizasyon hatlarını ana hata bağlandı.

Cizre Belediyesi kent merkezinde yaptığı çalışmalarla ilçeye şehir görünümü kazandırırken, şimdi de çalışmalarını çevre köy ve mahallelerde yoğunlaştırdı. Cizre Belediyesi ve İller Bankası'nın ortaklaşa yaptığı çalışmalarda Dirsekli köyündeki eski konutlardaki eskimiş ve vatandaşların ihtiyacını karşılayamayan su ve kanalizasyon hatları tamamen değiştirilip bunların yerine yeni ve daha güçlü su ve kanalizasyon hatları döşenmeye başlandı. Konutlardaki bütün cadde ve sokaklarında su ve kanalizasyon hatlarını yenileme ve güçlendirme çalışması yoğun bir şekilde devam ederken, yine Dirsekli köyünde yeni yapılan konutlar için de su ve kanalizasyon hatları döşenip bu hatlar ana hatlara bağlama çalışmaları da yapılmaya başlandı. Yapılacak olan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Dirsekli köyündeki eski ve yeni Konutlarda yaşayan vatandaşların suları kesintisiz bir şekilde akacak ve kanalizasyon hatları sorunsuz bir şekilde faaliyete girecek.

Cizre Belediyesinin yeraltı çalışmalarını köylere taşımasıyla birlikte yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, "Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Ahmet Adanur'un yanındayız. Cizre'de yapılan çalışmaları yüz yıldır hiç kimse yapmadı. Ama Sayın Adanur Cizre halkı için bütün imkanları seferber etmiş ve Cizre'ye ve çevre köylerine her anlamda hizmet sunmaya devam ediyor. Biz vatandaşlar olarak belediye başkanına teşekkür eder yaptığı çalışmaları sonunda kadar desteklediğimizi ve yanında yer aldığımızı belirtmek istiyoruz" dedi.

(AY-MP-Y)



15.05.2017 11:06:00 TSI

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