Okul sporları yarışları Karabük'te başladı
(Fotoğraflı)
Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Okul sporları küçükler hentbol kız-erkek Türkiye birinciliği müsabakaları Karabük'te başladı.
Ankara,Manisa,Mardin,Adana,İzmir,Bursa,İstanbul,Hatay ve Kastamonu illerinden 16 okul takımının katılımı ile gerçekleşen Hentbol küçükler kız-erkek Türkiye birinciliği müsabakaları Soğuksu Spor Salonu'nda başladı.
Açılış seremonisine AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Karabük Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ve Karabük Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Akbaş katıldı.
Müsabakalar 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü sona erecek.
(YE-YE-Y)
15.05.2017 11:06:11 TSI
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