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Başkan Köşker şehit anneleriyle bir araya geldi



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KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi anneler gününe özel "Şehidimin Anası, Ver Elini Öpeyim" isimli program ile GESMEK korosunun seslendirdiği Türk Sanat Müziği etkinlikleri düzenledi.

Şehit aileleri ve yakınlarıyla bir araya geldiği programda kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Her anne kutsaldır ve çok değerlidir. Fakat siz şehit anaları ayrı değerlisiniz. Çünkü siz en değerli varlıklarınızı bu vatana şehit vermiş analarısınız. Bu vatan sizlere çok şey borçlu, bizler size çok şey borçluyuz. Bizler de sizin birer evladınızız. Anneler gününüz kutlu olsun. Sizler bizlere şehitlerimizin emanetlerisiniz, en çok öpülmeyi hak eden eller, siz değerli annelerimizin elleri" ifadelerini kullandı. Programda Anneler gününe özel şiir ve türkü dinletileri gerçekleştirildi. Programın sonunda Gebze Belediye Başkanı Adan Köşker, şehit annelerine anneler günü hediyesi takdiminde bulundu.

Gebze Belediyesi'nin anneler gününe özel bir diğer etkinliği ise GESMEK Korosu "Anneler Günü Özel Programı'nın" Gebzeli Türk Sanat Müziği severlerle buluşmasıydı. Salonu dolduran konuklara muhteşem bir Türk Sanat Müziği akşamı yaşatan GESMEK Korosunun, solo ve koro olarak seslendirdiği parçalara salondan tam not geldi.

Konserin sonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Koro Şefi Erbil Aydın'a çiçek taktim etti. Kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "GESMEK Korosuna verdiği muhteşem konserden ve siz değerli konuklara katılımlarınızdan ötürü teşekkür ederek tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Gebze Belediyesi olarak belediyenin asli görevlerinin yanı sıra bu tür sosyal etkinlikler düzenleyerek Gebze'mizin kültürel değerlerinin yükselmesi ve insanların kaynaşması, birleşmesi için çabalıyoruz. Amacımız marka bir kent olan Gebze'mizde o birlik ve beraberliği yakalayabilmek" ifadelerini kullandı.

(İG-İÇ)



15.05.2017 11:06:20 TSI

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