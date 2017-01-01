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Erciyes Üniversitesi, Türk Atlı Okçuluğunun Muhteşem Gösterisine Sahne Olacak

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:57
Erciyes Üniversitesi, Türk Atlı Okçuluğunun Muhteşem Gösterisine Sahne Olacak
Erciyes Üniversitesi, Türk Atlı Okçuluğunun Muhteşem Gösterisine Sahne Olacak

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi tarafından 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü "Türk Atlı Okçuluğu Gösterileri ve Türk Atlı Okçuluğu Paneli" düzenlenecek. Veteriner Fakültesi yanında gerçekleştirilecek atlı okçuluk gösterisine Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçısı ve "Diriliş Ertuğrul" dizisi ozanı İrfan Gürdal da katılacak.
Etkinlik hakkında bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Atçılık ve Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, Kayseri Sancağı Atlı Okçuluk Kulübü ile birlikte 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 14.00'de Veteriner Fakültesi yanında "Atlı Okçuluk Gösterisi" ve aynı günün akşamı saat 19.00'da ise "Atlı Okçuluk Paneli" düzenleneceğini bildirdi.
Panele şehir dışından birçok değerli öğretim üyesi ve sanatçının yanı sıra, atlı okçularında katılacağını belirten Doç. Dr. Onmaz, Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçısı ve "Diriliş Ertuğrul" dizisi ozanı İrfan Gürdal'ın hem atlı okçuluk gösterisine katılacağını hem de panel sonunda sanatçının küçük bir konser vereceğini bildirdi.
Düzenleyecekleri etkinlikte en büyük hedeflerinin Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş atçılık ve binicilik sporunu akademik anlamda dünya çapında ön plana çıkarmak olduğunu kaydeden Doç. Dr. Onmaz, "Tarih, Orta Asya bozkırlarında vahşi sürüler hâlinde bulduğu bu soylu hayvanı evcilleştiren ve ona ilk gönül verenlerin Türkler olduğunu yazar. Türkler, Orta Asya steplerinde at sırtında dünyaya yayılırken at sevgisini de dünyaya yayan kavim olarak tanınırlar. Aynı zamanda atlar insana en yakın canlılar olarak bilinirler, savaşta ve barışta hep insanlarla birlikte olmuş, onunla hüzünlenmiş, onunla duygusallaşmış, gözyaşı akıtmış ve sancılanmıştır. Savaşçısı ile birlikte saraylara gömülmüş, Genç Osman'ın Sisli Kır atında olduğu gibi adına mezar taşları yapılıp, kitabeler yazılmıştır. Çağın her döneminde etinden, sütünden, kımızından, gücünden, dostluğundan ve muradından faydalandığımız atlara, artık gereken önemin verilmesi gerekiyor. Toplum ve ülke olarak murada ermemiz ümidiyle, tüm halkımızı atçılık ve binicilik geleneğine sahip çıkmaya ve 20 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan Atçılık Şöleni'ne katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
(AÖ-Y)

15.05.2017 11:06:35 TSI
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