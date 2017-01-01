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Keremcem 19 Mayısta Piazza AVM'de

- Şanlıurfalılar 19 Mayıs Coşkusunu Piazza'da Keremcem ile yaşayacak



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Türk pop müziğinin ünlü ismi Keremcem, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinin konuğu olacak.

Alışverişin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerle de kent halkının buluşma noktası olan Piazza, birbirinden ünlü isimleri Şanlıurfalı hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Piazza, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ise televizyon ekranları ve müzik dünyasının ünlü ismi Keremcem'i ağırlayacak. Sevilen şarkıları ile hayranlarının gönlünde taht kuran Keremcem, 19 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da başlayacak mini konser ve imza günü etkinliğinde Şanlıurfalı hayranlarıyla bir araya gelecek.

"Biri mi Var", "Berbat", "Aptal Aşık" ve "Aşk Bitti" gibi en sevilen şarkılarını AVM ziyaretçileri için seslendirecek olan yakışıklı sanatçı, mini konseri sonrası sevenleri ile fotoğraf çektirip imza dağıtacak. Piazza, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında da tüm ziyaretçilerine unutulmaz bir gün yaşatacak.

(AK-OE-Y)



15.05.2017 11:07:10 TSI

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