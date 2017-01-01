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AGÜ'de Lise Öğrencilerine Hayal Konferansı

- Konferansı, AGÜ'de "Hayal" Dersleri Veren DreamsTalk'un kurucusu Semih Yalman Verdi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Gençleri hayal kurmaya teşvik etmek amacıyla kurulan dünyada tek ve ilk sosyal girişim platformu olan DreamsTalk'un kurucusu Semih Yalman, Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) lise öğrencilerine "Hayal" konulu konferans verdi.

Yalman, Rektörlük Salonunda gerçekleştirilen konferans, Kayseri Sümer Anadolu Lisesi öğrencilerine verildi.

Konferansta öğrencilere birbirinden farklı konularda hayal kurarak fikirler üretmesini sağlayan Yalman, öğrencilere hayal kurmanın önemini anlattı.

Konferansın sonunda öğrencileri çeşitli gruplara ayırarak atölye çalışması yaptıran Yalman ortak hayal kurma, olimpiyatlara yeni bir spor dalı ekleme, hayal kitabi oluşturma, gelecek hayalleri gibi konularda onlara hayaller kurdurup dinledi.

Eğlenceli anların yaşandığı atölye çalışmalarının ardından birayaya gelen tüm öğrenciler, fikirlerini ve hayallerini sunarak tartıştı.

Konferans ve atölye çalışmasına yaklaşık 300 lise öğrencisi katıldı.

(AÖ-Y)



15.05.2017 11:08:27 TSI

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