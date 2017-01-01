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Şeyh Edebali ve Ertuğrulgazi'nin torunları İstanbul'da bir araya geldi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:00
Şeyh Edebali ve Ertuğrulgazi'nin torunları İstanbul'da bir araya geldi
Şeyh Edebali ve Ertuğrulgazi'nin torunları İstanbul'da bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilen Osmangazi'yi Anma Şenliklerinde, Şeyh Edebali ve Ertuğrulgazi'nin torunları İstanbul'da bir araya geldi.
İstanbul Tuzla Akfırat Orhanlı Mesire alanında, Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Yapılan etkinliğe, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Bilecikliler Derneği Başkanı Oktay Tepe, yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Bilecikliler katıldı.
Etkinlikte açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bileciklilerin İstanbul'da bir araya gelmelerinin kendilerine güç verdiğini belirterek, "Bilecik'ten işinizi aşınızı bulabilmek için, kendinize yeni bir hayat oluşturabilmek için ata ocağından ayrıldınız ve İstanbul gibi güzide ama bir taraftan insanın içini ısıtan diğer taraftan baktığında korkutan bir şehre geldiniz. Bu şehirde yer edindiniz, iş edindiniz. Ancak tabi ki insan doğduğu yeri unutmuyor. Aynı zamanda gelenek ve göreneklerinizi yaşatma çabasında oldunuz. Yıllarca sizler bu etkinliği düzenliyorsunuz. Bizler de gücümüz nispetinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz Bilecik ve Bilecik Belediye Başkanlığı olarak sizlerin bu buluşmanızdan çok memnunuz. Sizlerin bu buluşması bizlere güç ve güven veriyor. Çünkü Bilecik rastgele bir toprak parçası değil. Bilecik, Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluşun şehri olan bir şehir. Bilecik kardeşlik hamurunun karıldığı yer. Bu anlamda da İstanbul'da bulunduğunuz bölgedeki bu güzel davranışınız bizleri mutlu ediyor. Bugün ayrıca çok özel bir gün. Bugün şefkat ve sevgi kaynağı, bizlerin bu dünyaya gelmemizin kaynağı olan annelerimizin günü. Bu yılki etkinliğimiz böyle güzel bir güne rast geldi. Bu vesileyle bu alandaki tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Bu organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Pendik Belediye Başkanımız Kenan Bey, Bilecik'imizin tanıtılması noktasında güzel bir çalışma yapıyor. Bu yıl Pendik'ten isteyen kardeşlerimiz belediyenin imkanları ile şehrimizi ziyaret ediyorlar. Bu bizler için son derece önemli. Ben huzurunuzda bu katkı dolayısıyla Belediye Başkanımız Kenan Şahin'e çok teşekkür ediyorum. İnşallah tarih ve kültür şehri olan Bilecik'i daha iyi tanıtacağız. Dünden çok iyiyiz. Ancak yarın daha iyi olmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bizler Dernek olarak her platformda Bilecik'imizi tanıtmaya çalışıyoruz"
İstanbul Bilecikliler Derneği Başkanı Oktay Tepe ise; dernek olarak her platformda Bilecik'i tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Yaklaşık 26 aydır görevdeyiz. Bu süreçte hep birlikte çok güzel işlere imza atma imkanı bulduk. Bu yıl 29.'sunu gerçekleştirdiğimiz şenliklerimizi, yönetim kurulu üyelerimizle bu yıl bizler 3'üncüsünü yapıyoruz. Biz sizlerle birlikte iki ramazan ayında bir araya geldik. İnşallah bu Ramazan ayında da birlikte olmayı düşünüyoruz. Bizler hiçbir zaman durmadık. Öncelikle Bilecik Belediye Başkanımız Selim Yağcı'nın destekleri ile birlikte Sivaslı hemşehrilerimizle birlikte Maltepe Sahil etkinlik alanında Bilecik Tanıtım Günlerini gerçekleştirdik. Kısmet olursa 14 ile 17 Eylül arasında, Büyükşehir Belediyemize başvurumuzu yaptık. Sadece Bilecik'imizin tanıtılması için bir araya geleceğiz. Yine durmadık. İlimizin plakası olan 11'i andıran 11. 11'de Bilecikliler Buluşuyor Etkinliğini gerçekleştirdik. Geçtiğimiz hafta ise Maltepe'de Şeyh Edebali ve Osmangazi'yi Anma etkinliğini gerçekleştirdik. Bugün de sizlerle birlikteyiz" dedi.
Konuşmaların ardından İstanbul Bilecikliler Derneği Başkanı Oktay Tepe tarafından, 8 yıldır Oba Beyliği yapan Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya Teşekkür Plaketi takdim edildi.
(CKT-DA-Y)

15.05.2017 11:07:05 TSI
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