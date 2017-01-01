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Çukurova Üniversitesi masa tenisinde şampiyon

- Adana'ya dönen takım davul zurna ile karşılandı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Çukurova Üniversitesi Masa Tenisi Takımı, Spor Toto Erkekler Masa Tenisi Süper Ligi Şampiyonu oldu.

Çukurova Üniversitesi takımı Adana Havalimanı'nda davul, zurna ve çiçeklerle karşılandı.

Süper Lig Play-Off erkeklerde, final niteliği taşıyan ligin son maçında aynı puandaki iki takımın mücadelesinde Beşiktaş´ı 4-1 mağlup eden Çukurova Üniversitesi 2016-2017 sezonu Spor Toto Süper Ligi Şampiyonluğunu kazandı.

Erkeklerde tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanan Çukurova Üniversitesi bu şampiyonluğu ile 2004, 2006 ve 2011 yıllarında Süper Lig şampiyonu olan Adana Masa Tenisi İhtisas'dan sonra şampiyonluk kupasını 4. kez Adana'ya götüren takım oldu.

Çukurova Üniversitesi Antrenörü Sunay Atakan, kendilerini karşılayanlara teşekkür ederek, "Kentimizin adını duyuran şampiyon sporcularımla gurur duyuyoruz. Dileğimiz aynı sporcuların olimpiyatlarda bayrağımızı göndere çektirmeleridir. Sporcuların bu başarıyla yetinmeyerek, daha çok çalışarak özellikle ülkemizin ihtiyacı olan daha önemli başarıları yakalayacaklarına inanıyorum" dedi.

Masa Tenisi Federasyonu Akdeniz Bölge Sorumlusu Kemal Sağ, Talha Yiğenler ve Zihni Batuhan Şahin'in anlamlı başarılarından dolayı kutladığını belirterek, "Talha ve Zihni'nin yanı sıra diğer sporcularımızda iyi maçlar çıkardı. Ancak, hayli deneyim kazanan yıldız ve genç sporcularımız, gelecekte 10-15 yıl (A) milli takımda forma giyeceklerine inanıyorum. Karşılama törenine katılan antrenör ile sporcuların ailelerine teşekkür ederim" şekinde konuştu.



''Kupayı anneme armağan ediyorum''

Adanalı sporcu Talha Yiğenler, yapılan turnuva sonrası şampiyonluğun kolay olmadığı büyük işler yaptıklarını ifade ederek, "Bu kupayı anneme armağan ediyorum. Anneler Gününü bu şekilde kutlamak benim için bir onurdur. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Karşılama törenine, Masa Tenisi Federasyonu Adana İl Temsilcisi Taci Menteş, Masa Tenisi İhtisas Spor Kulübü Başkanı Ali Türemiş, Yönetim Kurulu Üyesi Adil Yiğenler, Masa Tenisi Bölge Antrenörü Tuncay Bozkurt, masa tenisi hakem ve antrenörleri katıldı.

(ELF-Y)



15.05.2017 11:09:24 TSI

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