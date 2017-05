YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muş'ta mevsimlik çiçek ekimi

Muş'ta mevsimlik çiçek ekimi



MUŞ (İHA) - Muş Belediyesi ekipleri, merkezde yer alan yeşil alan, refüj, kavşak, park ve bahçelere renk renk çiçekler ekerek kenti güzelleştiriyor.

Muş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaların ısınması ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Park ve yeşil alanların bakımının yanı sıra çiçek ekimine de başlayan ekipler, çalışmaları ile göz dolduruyor.

Mevsimlik çiçek dikimi öncesi yeşil alanlardaki çimlerin onarımını yapan ekipler, bu çalışmanın yanı sıra mevcut parklardaki çocuk oyun gruplarının tahribatlarını da gidererek vatandaşların hizmetine sunuyor. Gerekli çevre düzenlemelerinin ardından çalışmalarına başlayan ekipler, farklı türden çiçeklerin dikimini yaparak kenti süslüyorlar. Belirli periyotlarla bakımlarının yapılacağı çiçekler, şimdiden görsel bir şölen oluşturuyor. Ekipler, kentin estetik değerine katkı sağlayacak bu çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Belediye ve İstasyon caddeleriyle mevcut parklardaki yeşil alanlarda çiçek dikimi yapan ekipler, önümüzdeki günlerde geri kalan yerleri tamamlamayı hedefliyorlar.

Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Havaların ısınması ile birlikte bütün birimlerimiz kendi alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yol bakım onarım çalışmalarını yaparken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz de çalışmaların tamamlandığı yerlerin çevre düzenlemesini yapıyor. Bununla beraber her yıl olduğu gibi ilkbaharın gelmesi ile kent merkezindeki yeşil alanların bakımları yapılarak mevsimlik çiçek dikimleri yapılıyor. Kente güzel bir görünüm kazandıran bu çalışmaların halkımıza moral ve motivasyon vereceğini umut ediyoruz" dedi.

Her mahallede bir park yapmanın gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Asya, "Yeşil alan sorununun had safhada olduğu ilimizde kalıcı çözümler üretmek için sürekli bir arayış içerisindeyiz. Mahallelerdeki boş alanların tamamını değerlendirmeye çalışıyoruz. Kullanabileceğimiz alanlara vatandaşlarımızın istifade edebileceği parklar yapıyoruz. Aynı şekilde bu alanlara çocuk oyun grupları kurarak çocuklarımızın vakit geçirebileceği ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Halkımızın refahı için bize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. İnşallah yapacağımız çalışmalarla muvaffak oluruz" ifadelerini kullandı.

15.05.2017

